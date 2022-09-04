Группа «Тату» вернулась и выступила в Минске: солистки приехали к сцене на крыше бензовоза, а потом исполнили три песни
Группа «Тату» воссоединилась на фестивале в Минске. Первое за шесть лет полноценное совместное выступление Юлии Волковой и Лены Катиной состоялось на Ovion Show в Минске. Там группа «Тату» была хедлайнером. Ранее они выходили на сцену в 2016-м, но тогда вместе исполнили только одну песню – «Нас не догонят». Потом Катина развивала сольную карьеру.
Настоящих концертных выступлений у «Тату» вообще не было с 2013 года.
Каким получилось выступление «Тату» на Ovion Show – и в чем его глобальная задумка
Организатор Ovion Show Елена Давидович говорила о приглашении группы «Тату»: «Мы увидели ролик 2001 года, как девушки выезжают на стадион на огромном авто, а после – поют на крыше лимузина. «Динамо» ликовал! Нам захотелось сделать что-то такое же масштабное и интересное». Этими словами Давидович сделала отсылку к минскому выступлению «Тату» летом 2001 года.
Тогда группа «Тату» поддержала благотворительный матч, который проходил в рамках акции «Прикоснись к сердцу ребенка». Все деньги с этого мероприятия пошли на помощь белорусским детям. Катина и Волкова катались на крыше автомобиля по всему стадиону и пели хит «Я сошла с ума». Позже они пересели на крышу лимузина – уже там исполнили еще одну песню.
Трансляцию Ovion Show вел телеканал «Беларусь 5». В официальной группе «Тату» вконтакте есть полная запись выступления в Минске. Волкова и Катина выехали на стадион на крыше бензовоза. Они проехали прямо перед трибунами и спустились к сцене. Пока шли – держались за руки. Во время выступления не было поцелуя, но Волкова и Катина обнимались и постоянно улыбались.
Так выглядел бензовоз:
Выход на сцену:
Объятия на сцене:
Так Волкова и Катина уходили со стадиона:
Фестиваль Ovion Show проходил на все том же стадионе «Динамо», где группа «Тату» выступала в 2001 году. Теперь это было объединенное мероприятие, включавшее в себя турнир бойцов MMA и концерты артистов («Тату», DJ Smash, Люся Чеботина и другие). Какие песни исполнила группа «Тату» в Минске: «Не верь, не бойся, не проси», All the Things She Said, «Нас не догонят».
Фанатам группы «Тату» понравилось воссоединение в Минске. Многие специально ради Катиной и Волковой приехали на фестиваль. Они утверждают, что обе действительно искренне вели себя на сцене: много нервничали и показывали эмоции. Интересно, что изначально выход «Тату» планировался на пять песен. По итогу осталось только три.
Есть и критика такого воссоединения группы «Тату». С ней выступил композитор Сергей Галоян – один из создателей группы «Тату» в ее первоначальной версии. Галоян сказал, что Катина и Волкова пели на тройку. Он совсем не понял, почему они объединились в Минске на три песни: «Мне кажется, все шоу должно быть про них. Это не камбэк, это какая-то фигня. Если делать камбэк, то надо делать сингл и делать его на родине».
Что будет с группой «Тату» – когда ждать новых выступлений Катиной и Волковой
За годы между выступлениями Юля Волкова и Лена Катина практически не давали интервью друг о друге. Катина рассказывала о предательстве Волковой еще в юном возрасте: «Я поняла, что это не дружба, что это будет общением по необходимости». Мама Лены Катиной говорила в интервью Ксении Собчак о причинах разлада в их дуэте: «Устали. Это как супружеская жизнь».
А так все было раньше:
«Комсомольская правда» отслеживала соцсети Волковой и Катиной перед выступлением в Минске. В городе они совсем не пересекались – не выкладывали и кадров с репетиций. Только анонс перед фестивалем указывал, что они не в ссоре. Зато уже после фестиваля ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов показывал видео, где был вместе с ними за столом.
Важно: еще в соцсетях мелькал ролик, где Волкова и Катина обнимались. Рядом стояли люди (в том числе и Борисов) – все они хлопали. Возможно, это действительно означает полноценное воссоединение «Тату». Пока не ясно, будут ли новые совместные концерты у Волковой и Катиной. После фестиваля они не отвечали на вопросы. Нет информации и по выходу их новых песен.
Отдельные концерты Лены Катиной регулярно проходят по всей России. Юля Волкова обычно не поет одна на больших мероприятиях – у нее проблемы с голосом. Во время операции из-за рака хирург задел голосовые связки, поэтому Волкова какое-то время не могла говорить. Позже она постепенно восстановила голос, но отличия от выступлений до распада «Тату» по-прежнему ощущаются.