Группа «Тату» вернулась и выступила в Минске: солистки приехали к сцене на крыше бензовоза, а потом исполнили три песни

Фестиваль Ovion Show проходил на все том же стадионе «Динамо», где группа «Тату» выступала в 2001 году. Теперь это было объединенное мероприятие, включавшее в себя турнир бойцов MMA и концерты артистов («Тату», DJ Smash, Люся Чеботина и другие). Какие песни исполнила группа «Тату» в Минске: «Не верь, не бойся, не проси», All the Things She Said, «Нас не догонят».

Фанатам группы «Тату» понравилось воссоединение в Минске. Многие специально ради Катиной и Волковой приехали на фестиваль. Они утверждают, что обе действительно искренне вели себя на сцене: много нервничали и показывали эмоции. Интересно, что изначально выход «Тату» планировался на пять песен. По итогу осталось только три.

Есть и критика такого воссоединения группы «Тату». С ней выступил композитор Сергей Галоян – один из создателей группы «Тату» в ее первоначальной версии. Галоян сказал, что Катина и Волкова пели на тройку. Он совсем не понял, почему они объединились в Минске на три песни: «Мне кажется, все шоу должно быть про них. Это не камбэк, это какая-то фигня. Если делать камбэк, то надо делать сингл и делать его на родине».

Что будет с группой «Тату» – когда ждать новых выступлений Катиной и Волковой

За годы между выступлениями Юля Волкова и Лена Катина практически не давали интервью друг о друге. Катина рассказывала о предательстве Волковой еще в юном возрасте: «Я поняла, что это не дружба, что это будет общением по необходимости». Мама Лены Катиной говорила в интервью Ксении Собчак о причинах разлада в их дуэте: «Устали. Это как супружеская жизнь».

А так все было раньше: