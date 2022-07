Почему распалась группа «Тату» и что солистки делали все это время

После распада группы Елена Катина уехала в США, но вернулась в Россию во время беременности. В 2015 году она родила сына: «Конечно, я скучаю по жизни в Америке. Там совершенно другой мир! Но при этом не жалею о том, что вернулась в Москву. В Америку есть смысл поехать работать, что я и сделала. А на ПМЖ туда никогда не собиралась. Мне комфортнее в России».

В конце 2014 года Катина выпустила альбом This Is Who I Am на 13 треков на английском языке, а потом вышло его переиздание на испанском. Через пять лет появился альбом «МОНО» – уже на русском: «От русского артиста ждут песен на родном языке. Я это прекрасно понимаю. Поэтому записываю все на русском».

Этим летом Катина во второй раз вышла замуж – за предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Пара распилась в МФЦ, где стояла в очереди. Спиридонов, как и Юлия Волкова, борется с раком щитовидной железы. Лечение помогает: в апреле Спиридонов написал, что «опять поимел онкологию».