Почему распалась группа «Тату» и что солистки делали все это время

В 2019 году Волкова рассказала о рецидиве рака щитовидной железы, который врачи нашли за семь лет до этого – тогда она перенесла операцию по удалению опухоли. Другая проблема со здоровьем – сломанная после избиения челюсть. Это сделал бывший возлюбленный-иностранец, с которым Волкова ранее жила в Турции:

«Я начала метаться по улице с криком «врачей, полицию!» Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. Но я не проронила ни одной слезы из-за шока. У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть все».

В Стамбуле Волкова перенесла операцию, которая длилась пять часов: «Вся нижняя часть буквально собрана, как в конструкторе: металл, приборы, 16 болтиков закручено. Проблема была в том, что кости треснули и на мелкие осколки по всей челюсти разлетелись. Их вытаскивали, потом наращивали, собирали».

В тот период она вернулась в православие, хотя до этого принимала ислам. В 2017 году Волкова опубликовала фото из храма: «В последние годы в моей жизни происходили важные, в чем-то кардинальные события, которые повлияли на это. Однажды я проходила возле православного храма, и мне захотелось туда зайти. Я поняла, что, да, это мой дом, мне здесь хорошо и тут я смогу поговорить с богом».