Почему распалась группа «Тату» и что солистки делали все это время
Группа «t.A.T.u.» объявила, что выступит на фестивале в Минске 3 сентября. Это будет первый за девять лет концерт «Тату» – после 2013-го она выступала дважды для отдельных мероприятий.
Как распадалась «Тату»: группа несколько раз об этом объявляла, но все равно регулярно объединялась
Вы помните, как группа «Тату» появилась: проект нескольких продюсеров, который в начале нулевых сломал шаблоны русской поп-музыки дерзостью и энергией двух девушек. Потом – «Евровидение» и попытки нащупать новые способы сохранить популярность.
В 2008-м «Тату» выпускает свой третий и последний альбом – «Веселые улыбки». Через год в блоге группы появилась запись их менеджера о том, что Юлия Волкова и Лена Катина займутся сольными карьерами: «Из этических соображений я не буду касаться причин и скажу лишь, что они не связаны ни с творческим, ни с коммерческим аспектами».
Так в «Тату» отказались от англоязычного альбома и поиска международного лейбла. Группа выпустила клип, песню на английском, выступала на MTV и как звездные гости на московском «Евровидении».
Официально «Тату» распалось в 2011 году после выхода альбома ремиксов. Волкова и Катина объявили, что займутся сольными карьерами. Но уже через год они спели вместе на финале румынского «Голоса». Волкова вспоминала: «Было напряжение, все пошло не так. У нее [Катиной ] был настрой, что теперь она выше [в популярности]».
В 2013-м «Тату» исполняет 13 песен на концерте, еще через год – на открытии Олимпиады в Сочи. В медиа Волкова и Катина тоже вместе: в «Вечернем Урганте», в документальном фильме НТВ и шоу «России-1» «Прямой Эфир». По-настоящему «Тату» распалось в 2016-м – они еще выступили на юбилее детской группы «Непоседы» и публично больше не появлялись вместе.
Лена Катина сначала неохотно отвечала на причины распада группы: «Правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все».
В интервью Ксении Собчак приближенные к группе спикеры говорили, что Волкова и Катина просто устали. Продюсер «Тату» Иван Шаповалов считает, что группа распалась из-за его отсутствия рядом: «Я как мог держал группу».
Телеведущая Ася Калясина (была приближена к группе как представитель Universal, который курировал проект) тоже говорила, что казалось, будто «Тату» – искусственная группа: «Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг неё. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать».
Как Волкова и Катина живут после «Тату»: рак щитовидной железы, ребенок, сольные альбомы
В 2018 году Волкова сольно выступала на открытии Крымского моста, а через три года проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Она говорила о деградации и упадке регионов в России, а примером неправильной политики назвала пенсионную реформу, которая «подарила гражданам работу до гробовой доски». Так объясняла приход в политику:
«Так как праймериз «Единой России» открыт для любого из нас, я решила попробовать. Почему нет? К этому я шла давно. Я думала об этом, это был осознанный такой шаг. Можно сказать, что косвенно я участвовала в политике – Олимпиада, открытие Крымского моста, но я была просто в роли певицы, артистки. А сейчас я подумала о том, почему бы мне не быть полезной в качестве депутата».
В 2019 году Волкова рассказала о рецидиве рака щитовидной железы, который врачи нашли за семь лет до этого – тогда она перенесла операцию по удалению опухоли. Другая проблема со здоровьем – сломанная после избиения челюсть. Это сделал бывший возлюбленный-иностранец, с которым Волкова ранее жила в Турции:
«Я начала метаться по улице с криком «врачей, полицию!» Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. Но я не проронила ни одной слезы из-за шока. У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть все».
В Стамбуле Волкова перенесла операцию, которая длилась пять часов: «Вся нижняя часть буквально собрана, как в конструкторе: металл, приборы, 16 болтиков закручено. Проблема была в том, что кости треснули и на мелкие осколки по всей челюсти разлетелись. Их вытаскивали, потом наращивали, собирали».
В тот период она вернулась в православие, хотя до этого принимала ислам. В 2017 году Волкова опубликовала фото из храма: «В последние годы в моей жизни происходили важные, в чем-то кардинальные события, которые повлияли на это. Однажды я проходила возле православного храма, и мне захотелось туда зайти. Я поняла, что, да, это мой дом, мне здесь хорошо и тут я смогу поговорить с богом».
После распада группы Елена Катина уехала в США, но вернулась в Россию во время беременности. В 2015 году она родила сына: «Конечно, я скучаю по жизни в Америке. Там совершенно другой мир! Но при этом не жалею о том, что вернулась в Москву. В Америку есть смысл поехать работать, что я и сделала. А на ПМЖ туда никогда не собиралась. Мне комфортнее в России».
В конце 2014 года Катина выпустила альбом This Is Who I Am на 13 треков на английском языке, а потом вышло его переиздание на испанском. Через пять лет появился альбом «МОНО» – уже на русском: «От русского артиста ждут песен на родном языке. Я это прекрасно понимаю. Поэтому записываю все на русском».
Этим летом Катина во второй раз вышла замуж – за предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Пара распилась в МФЦ, где стояла в очереди. Спиридонов, как и Юлия Волкова, борется с раком щитовидной железы. Лечение помогает: в апреле Спиридонов написал, что «опять поимел онкологию».