Почему в рэпе так много людей с приставкой Lil в имени (8 тысяч человек!)

Сейчас, по данным Spotify, в мире больше восьми тысяч рэперов, у которых в начале имени есть приставка «Lil». Например, в 2018 году был даже случай, когда треть всего чарта занимали lil-рэперы. Хотя еще 20 лет назад считанное количество рэперов использовали Lil в имени. Откуда феномен?

Приставка «Lil» сначала использовалась в среде уличных банд США. Там в иерархии есть OG (original gangster) и его последователь, который берет у OG прозвище, но добавляет к нему Lil (сокращение от little).

Есть исследования, которые говорят, что это характерно африканской культуре – добавлять в имя уникальную черту человека.

Такая механика присвоения прозвищ проникла и в хип-хоп, который в 70-80-х годах был чисто уличной культурой. И это отражалось в рэпе – один из первых главных артистов с Lil в имени – это наркоторговец Lil Troy. Но тогда Lil в имя добавляли лишь некоторые рэперы.