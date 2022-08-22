Почему в рэпе так много людей с приставкой Lil в имени (8 тысяч человек!)
Сейчас, по данным Spotify, в мире больше восьми тысяч рэперов, у которых в начале имени есть приставка «Lil». Например, в 2018 году был даже случай, когда треть всего чарта занимали lil-рэперы. Хотя еще 20 лет назад считанное количество рэперов использовали Lil в имени. Откуда феномен?
Приставка «Lil» сначала использовалась в среде уличных банд США. Там в иерархии есть OG (original gangster) и его последователь, который берет у OG прозвище, но добавляет к нему Lil (сокращение от little).
Есть исследования, которые говорят, что это характерно африканской культуре – добавлять в имя уникальную черту человека.
Такая механика присвоения прозвищ проникла и в хип-хоп, который в 70-80-х годах был чисто уличной культурой. И это отражалось в рэпе – один из первых главных артистов с Lil в имени – это наркоторговец Lil Troy. Но тогда Lil в имя добавляли лишь некоторые рэперы.
Популярность Lil в рэперских никнеймах принесли два больших артиста. Lil Kim раскрутила его в 90-х, когда популяризировала женский откровенный рэп – это звучало свежо и необычно. Она выбрала имя из-за роста – 149 см.
В нулевых волна lil-рэперов поднялась после успеха Lil Wayne. Его отца звали Дуэйном, но он убрал Д из имени, но все равно добавил приставку Lil.
Как нынешние звезды рэпа объясняют, зачем им Lil в псевдониме? Дело не только в подражании кумирам и маленьком росте.
- Lil Nas X: «Каждого нового рэпера зовут Lil, Lil, Lil…Я подумал, что будет прикольно себя назвать Lil Nas, а потом добавил Х».
- Lil Uzi Vert: «Один наркоман сказал мне, что я читаю, как маленький пулемет – так я и придумал себе имя».
- Lil Jon дружил с двумя Джонами – и среди них он был самый маленький.
- Lil Yachty был самым молодым в своей компании друзей.
- Lil Windex пил средство для очищения стекол Windex – и получил прозвище от друзей. Потом добавил Lil, чтобы избежать судов с компанией-производителем.
- Lil Durk назвал себя так из-за отца-тезки.
- Рэпер Lil Peep сначала называл себя Trap Goose, но потом изменил псевдоним – его придумала мама.
- Lil Bow Bow получил имя от Снуп Дога, который впечатлился, как он ребенком читает рэп. Но позже Bow Bow отказался от приставки.
- Lil Baby придумал псевдоним из-за матери, которая постоянно контролировала его, как ребенка.