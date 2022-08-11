Бритни Спирс возвращается в музыку – впервые за шесть лет записала новую песню и планирует интервью-концерты (да, это концерт с интервью)
Бритни Спирс и Элтон Джон записали песню Hold Me Closer. Variety пишет, что это подтвердили представители обоих артистов. Другие СМИ утверждали, что Спирс и Джон провели запись песни еще в середине июля, но выйдет она в августе. С ними работал продюсер Эндрю Уотт. Первые новости об их возможном объединении появлялись в 2021 году.
До этого сообщалось о перезаписи песни Tiny Dancer (1971) в исполнении Спирс и Джона. Возможно, Hold Me Closer – это название кавера. В соцсетях уже появилась обложка нового сингла, но без дополнительных подробностей. В 2013-м Элтон Джон рассказывал, что Бритни Спирс и другим подобным артистам не хватает навыков для живых выступлений. Сейчас его восприятие поменялось.
Почему Бритни Спирс выпускает песню именно сейчас – что все это значит
Она полноценно не выпускала новую музыку с 2016 года. Тогда Бритни Спирс показала альбом Glory. Через четыре года этот альбом неожиданно поднялся в рейтингах и даже возглавил чарт iTunes. Это произошло в момент, когда Бритни Спирс запустила делюксовую версию этого же альбома. В нее вошли два новых ремикса, тогда же Спирс показывала новую обложку.
Те ремиксы нельзя считать новыми песнями, поэтому во всех новостях о музыке Бритни Спирс упоминается именно Glory-2016. Были там и неизданные песни, которые записаны заранее. В 2021 году Бритни Спирс рассказывала, что из-за пребывания под опекой стала бояться музыкальной индустрии. Она почти прямо писала об отсутствии желания заниматься музыкой в дальнейшем. Тогда же вышел инсайд ET: Спирс вернется в 2022-м.
Выход песни происходит на фоне новостей о выкидыше у Бритни Спирс. Tiny Dancer – хит Элтона Джона из 1971 года, который был на альбоме Madman Across the Water. В чарте Billboard Hot 100 она занимала 41-е место. Бритни Спирс и Элтон Джон пересекались и до 2022 года. В 2014-м она пришла на его вечеринку в прозрачном платье. Еще они фотографировались на «Оскаре».
Карьера Бритни Спирс всегда зависела от ее настроения. Это сказывалось и на тематике песен – и обязательно проявится в будущем. Она говорила: «Я делаю музыку, которую люблю, и это действительно важно. И я надеюсь, что всем остальным это нравится». Еще в 2021-м она намекнула, что эксклюзив можно ждать уже в ближайшем будущем: «Я дам вам знать, что я имею в виду».
Будут ли у Бритни Спирс концерты: когда и в каком формате ее ждать
Бритни Спирс раньше ненавидела гастрольные туры и выступления. Это началось еще через три года после начала всех выступлений. Позже она говорила, что такое восприятие возникло в том числе и из-за постоянной опеки. Параллельно Бритни Спирс рассказывала: «Моя семья разрушила все мои мечты». В том числе и по этой причине она в итоге остановила все выступления.
В феврале 2022-го стало известно, что Бритни Спирс может вернуться с однодневным выступлением и совместить его с интервью с Опрой Уинфри. Подобный проект уже делала Адель – ее таким выступлением занимались Fullwell 73 и Sony Music. По формату это будет похоже на расширенное двухчасовое интервью с разбавленными вставками из выступлений.
Los Angeles Times разбирал подробности возможного возвращения Бритни Спирс на сцену. Было предположение, что она вообще может уже полноценно не выйти на сцену. Якобы Бритни Спирс могла полностью уйти из музыки на неопределенный срок. Все это не оправдалось, хотя Бритни Спирс видела в этом решении проявление собственной свободы.
В 2022 году Бритни Спирс вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари. Теперь вся информация о ее будущих концертах идет от него. Асгари публично намекал, что Бритни Спирс вернется к концертной деятельности. Он сказал: «Она обязательно снова выйдет на сцену. Надеюсь». Последнее живое выступление Бритни Спирс было в 2018 году – это мини-туры в поддержку Glory.
Что еще происходит с Бритни Спирс на фоне выхода песни Hold Me Closer
• 11 августа стало известно о продолжении скандала между Бритни Спирс и ее бывшим мужем Кевином Федерлайном. Сейчас они спорят из-за детей. Федерлайн выложил несколько роликов – на них Спирс спорит с сыновьями. Сейчас им 15 и 16 лет – Федерлайн имеет полную опеку над детьми. Он утверждает, что этим летом они решили сократить общение с Бритни Спирс.
• Бритни Спирс активно ведет соцсети. Иногда это уже начинает надоедать ее фанатам – многие из них захотели отписаться после публикации одинаковых видео. Один из них тогда писал: «Кто-нибудь, помогите ей. Это все так тревожно». Тогда все произошло в момент постинга старого видео, которым Бритни Спирс неожиданно поделилась в соцсетях дважды подряд.
• Разбирательство Бритни Спирс и ее отца продолжалось до ноября 2021 года. Решением суда Спирс была избавлена от его опеки. Ранее он управлял всеми ее финансами и контролировал любые жизненные и карьерные изменения. Но ничего еще не закончено – летом 2022-го отец Бритни Спирс снова подал на нее в суд. Теперь он оспаривает обвинения со стороны Спирс.
• Сейчас все ждут других новых песен от Бритни Спирс. Главный слух связан с желанием Мадонны записать с ней совместный трек. Якобы Мадонна давно уговаривала Бритни Спирс на песню, но та отказывалась. Отказалась и сейчас, но хотя бы рассматривала предложение. Мадонна остается подругой Бритни Спирс. За карьеру у них была совместная песня Me Against The Music (2003).