Бритни Спирс возвращается в музыку – впервые за шесть лет записала новую песню и планирует интервью-концерты (да, это концерт с интервью)

• Бритни Спирс активно ведет соцсети. Иногда это уже начинает надоедать ее фанатам – многие из них захотели отписаться после публикации одинаковых видео. Один из них тогда писал: «Кто-нибудь, помогите ей. Это все так тревожно». Тогда все произошло в момент постинга старого видео, которым Бритни Спирс неожиданно поделилась в соцсетях дважды подряд.

• Разбирательство Бритни Спирс и ее отца продолжалось до ноября 2021 года. Решением суда Спирс была избавлена от его опеки. Ранее он управлял всеми ее финансами и контролировал любые жизненные и карьерные изменения. Но ничего еще не закончено – летом 2022-го отец Бритни Спирс снова подал на нее в суд. Теперь он оспаривает обвинения со стороны Спирс.

• Сейчас все ждут других новых песен от Бритни Спирс. Главный слух связан с желанием Мадонны записать с ней совместный трек. Якобы Мадонна давно уговаривала Бритни Спирс на песню, но та отказывалась. Отказалась и сейчас, но хотя бы рассматривала предложение. Мадонна остается подругой Бритни Спирс. За карьеру у них была совместная песня Me Against The Music (2003).