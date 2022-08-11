Бритни Спирс возвращается в музыку – впервые за шесть лет записала новую песню и планирует интервью-концерты (да, это концерт с интервью)

Почему Бритни Спирс выпускает песню именно сейчас – что все это значит

Она полноценно не выпускала новую музыку с 2016 года. Тогда Бритни Спирс показала альбом Glory. Через четыре года этот альбом неожиданно поднялся в рейтингах и даже возглавил чарт iTunes. Это произошло в момент, когда Бритни Спирс запустила делюксовую версию этого же альбома. В нее вошли два новых ремикса, тогда же Спирс показывала новую обложку.

Те ремиксы нельзя считать новыми песнями, поэтому во всех новостях о музыке Бритни Спирс упоминается именно Glory-2016. Были там и неизданные песни, которые записаны заранее. В 2021 году Бритни Спирс рассказывала, что из-за пребывания под опекой стала бояться музыкальной индустрии. Она почти прямо писала об отсутствии желания заниматься музыкой в дальнейшем. Тогда же вышел инсайд ET: Спирс вернется в 2022-м.

Выход песни происходит на фоне новостей о выкидыше у Бритни Спирс. Tiny Dancer – хит Элтона Джона из 1971 года, который был на альбоме Madman Across the Water. В чарте Billboard Hot 100 она занимала 41-е место. Бритни Спирс и Элтон Джон пересекались и до 2022 года. В 2014-м она пришла на его вечеринку в прозрачном платье. Еще они фотографировались на «Оскаре».