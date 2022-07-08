После смертельной давки на концерте Трэвис Скотт погряз в исках, отменил альбом – но на первый концерт после возвращения билеты раскупились за два часа

Что произошло

После начала выступления Трэвиса Скотта огромная толпа фанатов побежала к сцене. Все это закончилось массовой давкой. 10 человек погибли: один из них – 9-летний Эзра Блаунт, остальные – люди от 14 до 27 лет. Еще более 300 человек получили травмы различной степени тяжести. National World пишет, что врачи доставили в больницу после мероприятия 11 человек с остановкой сердца.

Служба безопасности Astroworld говорила, что трагедия была спровоцирована паникой. Когда одна часть фанатов побежала к сцене, другая – запаниковала и бежала уже в поисках укрытия. Служба безопасности же добавила: если бы не оперативные действия, то пострадавших и погибших было бы в разы больше.

Astroworld – двухдневный фестиваль. Но выступления во второй день организаторы отменили из-за трагедии. Полиция сразу же начала расследование. Вот главные пункты:

Официальное число зрителей на фестивале – 50 тысяч. При этом эксперты говорили, что это число сильно занижено, потому что возле концертной зоны работали перекупщики, а безбилетники перелазили через забор;

Houston Chronicle пишет, что все началось в 21:39 по местному времени – и организаторы даже согласились закончить выступления. Но Трэвис Скотт выступал в 22:15;

Washington Post говорит, что концерт длился примерно час после начала давки.

Разумеется, фанаты наехали на Скотта из-за этого. Тот отвечал, что три раза прерывал выступление, чтобы узнать, что происходит. Но первые ряды кивали головой и просили продолжать. О смертях и пострадавших Скотт узнал только после завершения выступления.

Но эти слова опровергаются роликами в соцсетях. На них фанаты прыгают на сцену и просят остановиться – их сразу же уводит охрана. Скотт просит ее не жестить и продолжает концерт: «Кто просил меня остановиться? Вы знаете, зачем пришли сюда». В другом видео члены команды Скотта подходят к нему, но тот только отмахивается и кричит в микрофон: «Я хочу, чтобы вы сотрясали землю!»

ABC13 и TMZ пишут, что Скотт узнал о происшествии только после вечеринки (она состоялась после его выступления). И это стало для него шоком.