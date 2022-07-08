После смертельной давки на концерте Трэвис Скотт погряз в исках, отменил альбом – но на первый концерт после возвращения билеты раскупились за два часа
Ноябрь-2021, Хьюстон. Рэпер Трэвис Скотт выступил на фестивале Astroworld, создателем и хедлайнером которого и был. Во время выступления Скотта произошла трагедия – с погибшими и большим числом раненых.
Это сильно повлияло на имидж Скотта и его жизнь на 7 месяцев после этого.
Что произошло
После начала выступления Трэвиса Скотта огромная толпа фанатов побежала к сцене. Все это закончилось массовой давкой. 10 человек погибли: один из них – 9-летний Эзра Блаунт, остальные – люди от 14 до 27 лет. Еще более 300 человек получили травмы различной степени тяжести. National World пишет, что врачи доставили в больницу после мероприятия 11 человек с остановкой сердца.
Служба безопасности Astroworld говорила, что трагедия была спровоцирована паникой. Когда одна часть фанатов побежала к сцене, другая – запаниковала и бежала уже в поисках укрытия. Служба безопасности же добавила: если бы не оперативные действия, то пострадавших и погибших было бы в разы больше.
Astroworld – двухдневный фестиваль. Но выступления во второй день организаторы отменили из-за трагедии. Полиция сразу же начала расследование. Вот главные пункты:
- Официальное число зрителей на фестивале – 50 тысяч. При этом эксперты говорили, что это число сильно занижено, потому что возле концертной зоны работали перекупщики, а безбилетники перелазили через забор;
- Houston Chronicle пишет, что все началось в 21:39 по местному времени – и организаторы даже согласились закончить выступления. Но Трэвис Скотт выступал в 22:15;
- Washington Post говорит, что концерт длился примерно час после начала давки.
Разумеется, фанаты наехали на Скотта из-за этого. Тот отвечал, что три раза прерывал выступление, чтобы узнать, что происходит. Но первые ряды кивали головой и просили продолжать. О смертях и пострадавших Скотт узнал только после завершения выступления.
Но эти слова опровергаются роликами в соцсетях. На них фанаты прыгают на сцену и просят остановиться – их сразу же уводит охрана. Скотт просит ее не жестить и продолжает концерт: «Кто просил меня остановиться? Вы знаете, зачем пришли сюда». В другом видео члены команды Скотта подходят к нему, но тот только отмахивается и кричит в микрофон: «Я хочу, чтобы вы сотрясали землю!»
ABC13 и TMZ пишут, что Скотт узнал о происшествии только после вечеринки (она состоялась после его выступления). И это стало для него шоком.
Какие последствия были
• После случившегося сам Скотт говорил: «Я молюсь за семьи погибших и всех тех, кого затронуло то, что произошло на фестивале Astroworld. Полиция Хьюстона пользуется моей полной поддержкой. Я намерен сотрудничать с властями Хьюстона, чтобы помочь в лечении пострадавших и оказывать помощь всем нуждающимся».
Но люди ему не верили: в соцсетях называли лицемером и обвиняли его, что не остановил выступление, хотя видел происходящее.
• Семьи погибших и пострадавших подали массу исков, которые в общей сумме составляют много миллионов долларов. Семьи погибших были даже недовольны благотворительной акцией Скотта – они считают, что так за счет своего авторитета он пытается очистить имидж.
• Помимо бесконечной критики в соцсетях, в жизни Скотта появились дополнительные трудности. Например, Epic Games удалила анимацию со Скоттом, а Fortnite исключила его фирменный танец из списка движений персонажей. Были и случаи, когда компании расторгали соглашения с Трэвисом Скоттом. Яркий пример – ситуация с Mega64, которая закрыла совместный проект и разорвала контракт со Скоттом 10 ноября – почти сразу же после трагедии.
• Огромное давление на самого Скотта. Он говорил: «Я выходил на улицу, встречал фанатов, и они буквально плевали в меня. Меня называли убийцей. Меня критиковали, а некоторые даже требовали запретить мои выступления и просили полицию арестовать меня и отправить в тюрьму. Я сталкивался с критикой буквально во всем: иду в ресторан – мне кричат, что я не должен это делать из-за произошедшего. Я помогал людям, но был сломлен морально, хоть и осознавал свою причастность и пытался загладить вину».
• Скотт отменял концерты и перенес выход альбома «Утопия». Но сейчас уже вернулся и готов к реализации дальнейших планов.
Как Скотт возвращался к активности
Середина апреля, интервью Скотта:
«Я все еще переживаю из-за погибших людей. Это ужасно: музыка не должна доводить ситуацию до таких трагедий. Я выдержал паузу в своих выступлениях, хоть и планировал на это время массу интересного и увлекательного. Но скоро я вернусь, потому что хочу вновь быть рядом со своими фанатами. Но, несмотря на это, я все так же буду помогать семьям погибших и пострадавших».
Первоначально в календаре Скотта была одно мероприятие – 7 августа, Лондон, выступление на лондонской O2 Arena. Чуть позже Трэвис Скотт добавил еще один ивент – выступление на Кони-Айленде в Нью-Йорке. И вот главные моменты:
- Фанаты раскупили все билеты за два часа;
- Один фанат в костюме человека-паука забрался на балку. Скотт заметил это и прервал выступление до тех пор, пока тот не слез;
- Во время концерта он неоднократно просил фанатов отойти на несколько шагов от сцены и «быть осторожными и внимательными друг к другу»;
- Адвокат семьи Эзры Блаунта наехал на Скотта за то, что он проявляет недостаточно сострадания и вновь подвергает фанатов риску. Тот ответил: «Знаете, я не хотел никого подвергать риску. Если бы вы внимательно смотрели мое выступление, то поняли: я делал все, чтобы исключить все опасности».
Другая история – альбом Трэвиса Скотта Utopia. Он планировал представить альбом после Astroworld, но из-за трагедии перенес дату релиза. Он даже убрал название альбома с официального сайта. Некоторые американские медиа говорили, что Скотт запланировал альбом на июнь-2022, но дедлайн прошел. И поэтому инсайды добавляются информацией, что Скотт планирует широкую рекламную кампанию для пиара альбома. В начале июля его спросили об этом альбоме. Вот такая интрига:
«Какой альбом? Я ничего не знаю. Мои старые треки прекрасны. Я планирую и дальше исполнять их. Но сюрпризы еще будут. И, возможно, в ближайшее время».