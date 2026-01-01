Трэвис Скотт

Дата рождения
30 апреля 1991 г.
Инфо
Американский рэпер, певец, автор песен и музыкальный продюсер
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Материалы
После смертельной давки на концерте Трэвис Скотт погряз в исках, отменил альбом – но на первый концерт после возвращения билеты раскупились за два часа
#Трэвис Скотт
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