Возьмите смартфон в руку и крутитесь на месте – группа Weezer выпустила трек, который включается только так

Так об этом пишет Weezer в официальных аккаунтах: «Хотим дать вам возможность послушать трек Records целиком до его выхода на следующей неделе. С изюминкой. Возьмите свой телефон и откройте Human Record Player. Интерактивное приложение использует движение вашего устройства для воспроизведения песни при вращении по часовой стрелке».

Задумка с релизом песни Records понравилась фанатам. Некоторые назвали это лучшим представлением трека, которое встречали. Песня Records длится 3 минуты и 28 секунд. Если вы перестаете кружиться, то останавливается и воспроизведение. Воспроизведение происходит по принципу проигрывания виниловой пластинки. Ее подобием становится сам человек.

Идею Human Record Player продвинул Брайан Мур. Он назвал этот сервис новым проектом с Weezer. У Мура есть сайт, где он рассказывает о разработках и партнерских сделках. Там Мур пишет, что группа Weezer обратилась к нему за помощью с выпуском трека Records. Мур показал видео, где улетел из кадра через несколько секунд после начала воспроизведения Records.