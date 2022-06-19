Возьмите смартфон в руку и крутитесь на месте – группа Weezer выпустила трек, который включается только так
Как слушать трек Records – полная инструкция
Группа Weezer готовит релиз сингла Records. Ожидается, что он будет частью летнего мини-альбома. Каждый человек может послушать Records еще до официальной даты выхода. Для этого нужно использовать сервис Human Record Player. Оно разработано при участии самой группы Weezer. Принцип использования: нужно крутиться вокруг своей оси с телефоном в руке.
На сайте Human Record Player есть QR-код – для начала нужно отсканировать его с телефона:
Дальше ссылка переносит вас на такую страницу. С нее можно начать воспроизведение трека:
Надо вытянуть руку и держать кнопку. Можно крутиться в обратную сторону – тогда так будет играть и песня:
Итог:
Так об этом пишет Weezer в официальных аккаунтах: «Хотим дать вам возможность послушать трек Records целиком до его выхода на следующей неделе. С изюминкой. Возьмите свой телефон и откройте Human Record Player. Интерактивное приложение использует движение вашего устройства для воспроизведения песни при вращении по часовой стрелке».
Задумка с релизом песни Records понравилась фанатам. Некоторые назвали это лучшим представлением трека, которое встречали. Песня Records длится 3 минуты и 28 секунд. Если вы перестаете кружиться, то останавливается и воспроизведение. Воспроизведение происходит по принципу проигрывания виниловой пластинки. Ее подобием становится сам человек.
Идею Human Record Player продвинул Брайан Мур. Он назвал этот сервис новым проектом с Weezer. У Мура есть сайт, где он рассказывает о разработках и партнерских сделках. Там Мур пишет, что группа Weezer обратилась к нему за помощью с выпуском трека Records. Мур показал видео, где улетел из кадра через несколько секунд после начала воспроизведения Records.
Что еще надо знать о группе Weezer
Калифорнийская рок-группа Weezer основана в 1992 году. Она выпустила 15 студийных альбомов и продала 9 миллионов копий записей в США. За все время карьеры группа Weezer сделала себе противоречивую репутацию. Так ее прошлое и настоящее теперь оценивают сами музыканты: «Мы собираемся вечно что-то выпускать. Мы продолжим делать вещи, которые бесят людей».
Группа Weezer всегда настраивает людей на эксперименты. Поэтому выпускает песни в различных музыкальных стилях, а теперь экспериментирует и с подачей. Фронтмен Weezer Риверс Куомо говорил об отношении к фанатам: «Вас точно не должен впечатлять каждый наш альбом. Но мы наверняка уже скоро выпустим следующий, который вам обязательно понравится».
Текущий эксперимент Weezer заключается еще и в том, что каждому календарному сезону будет посвящен свой мини-альбом. У Weezer есть ютуб-канал, который зарегистрирован еще в ноябре 2005 года. В последние годы видео там собирают от 40 тысяч просмотров до нескольких миллионов. Общее число просмотров видео на канале Weezer – более 900 миллионов.
Там же – все основные клипы и песни. Например, такой: