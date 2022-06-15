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Игра: вспомните страны больших музыкантов

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www.imago-images.de / Global Look Press

Правила игры просты: мы показываем исполнителя, вы – вводите название страны. 30 музыкантов и групп – 30 разных стран. Если вы уже ввели, к примеру, Великобританию, больше британских исполнителей в тесте не встретится. Страну тоже надо писать без ошибок. 

Также в нашем тесте в случае с голландцами правильным ответом будут Нидерланды, в случае с молдаванами – Молдавия.

Еще раз: 30 разных стран. Готовы? Вперед!

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