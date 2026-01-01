Weezer

Инфо
Рок-группа из Лос-Анджелеса
Дата основания
1992 г.
Лента
Материалы
Материалы
Возьмите смартфон в руку и крутитесь на месте – группа Weezer выпустила трек, который включается только так
#Weezer
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