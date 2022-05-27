Канатоходец прошел между двумя зданиями по канату шириной 2 см – два часа балансировал на высоте 114 метров

Следующая цель Полина – пройти 2,7 км: от Эйфелевой башни до небоскреба Монпарнаса (высота 210 метров). Он говорит, что этот проход трудно организовать технически, но все реально.

Полин увлекается хождением по канату последние одиннадцать лет (сейчас ему 28). Он немного говорит о себе в интервью, но признается, что самый сильный страх увлечения – забыть пристегнуть себя к страховочному тросу. Самая большая страсть кроме экстрима – есть ложками нутеллу и майонез.