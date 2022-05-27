Канатоходец прошел между двумя зданиями по канату шириной 2 см – два часа балансировал на высоте 114 метров
Канатоходец Натан Полин установил мировой рекорд – он прошел по канату 2,2 километра. Ширина каната – два сантиметра. Полина удерживал страховочный трос, но он не пригодился – два часа прохода были без происшествий.
«Это был очень интенсивный опыт. За два часа я испытал много разных эмоций».
Полин босиком проходил дистанцию на высоте 114 метров над землей. Полин закончил путь у острова Мон-Сен-Мишель, внутри знаменитого замка.
В соцсетях Полин больше рассказывает о спонсорах. Его рекорд финансировали местная пекарня и производитель джинсовой одежды.
В конце 2021 года Полин проходил 670-метровый путь: от Эйфелевой башни до театра танцев Шайо. Тогда он справился за полчаса.
Почти каждый месяц Полин совершает новый переход по канату. Его соцсети – это красота из разных мест.
Следующая цель Полина – пройти 2,7 км: от Эйфелевой башни до небоскреба Монпарнаса (высота 210 метров). Он говорит, что этот проход трудно организовать технически, но все реально.
Полин увлекается хождением по канату последние одиннадцать лет (сейчас ему 28). Он немного говорит о себе в интервью, но признается, что самый сильный страх увлечения – забыть пристегнуть себя к страховочному тросу. Самая большая страсть кроме экстрима – есть ложками нутеллу и майонез.