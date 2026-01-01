Натан Полин

Год рождения
1994
Инфо
Французский канатоходец
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Материалы
Материалы
Канатоходец прошел между двумя зданиями по канату шириной 2 см – два часа балансировал на высоте 114 метров
#Натан Полин
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