Почему летом отключают горячую воду и на какой срок в разных городах

Зачем и как это происходит отключение горячей воды в России

Горячая вода отключается для гидравлических испытаний теплосетей. Это дает понять, смогут ли они надежно отработать зимой, нет ли каких-либо трещин. Из-за перепада температур в стране трубы деформируются. Чтобы вовремя принять меры, проверки должны проводиться летом.

Во время проверки по трубам проходит охлажденная до 40 градусов вода при повышенном давлении. При обнаружении утечек проводится ремонт, а затем повторные испытания.

Вода отключается во всех домах, которые подключены к централизованному отоплению. Холодная вода не отключается, так как при водоснабжении нет таких температурных нагрузок, как с горячей. Но без отключения горячей воды в этих случаях обойтись невозможно.

На какой срок действует отключение горячей воды

Если говорить о Москве, то раньше было три недели (21 день). До 2011 года вода отключалась на две недели (14 дней). Теперь срок составляет 10 дней.

Можно ли сократить сроки отключения горячей воды, например, в Москве

Вряд ли, поскольку трубопроводы с большими диаметрами требуют длительных ремонтных работ, а любое повреждение может отнять у специалистов много времени.

От года постройки дома нет зависимости. В соответствии с нормами технической безопасности отключения планируются на каждый год для профилактики. Но продолжительность этих работ не должна превышать 21 день.

Жители во время отключения горячей воды пользуются нагревателями.