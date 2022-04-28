Экономика
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#Экономика

Почему летом отключают горячую воду и на какой срок в разных городах

Зачем и как это происходит отключение горячей воды в России

Горячая вода отключается для гидравлических испытаний теплосетей. Это дает понять, смогут ли они надежно отработать зимой, нет ли каких-либо трещин. Из-за перепада температур в стране трубы деформируются. Чтобы вовремя принять меры, проверки должны проводиться летом.

Во время проверки по трубам проходит охлажденная до 40 градусов вода при повышенном давлении. При обнаружении утечек проводится ремонт, а затем  повторные испытания.

Вода отключается во всех домах, которые подключены к централизованному отоплению. Холодная вода не отключается, так как при водоснабжении нет таких температурных нагрузок, как с горячей. Но без отключения горячей воды в этих случаях обойтись невозможно.

На какой срок действует отключение горячей воды

Если говорить о Москве, то раньше было три недели (21 день). До 2011 года вода отключалась на две недели (14 дней). Теперь срок составляет 10 дней.

Можно ли сократить сроки отключения горячей воды, например, в Москве

Вряд ли, поскольку трубопроводы с большими диаметрами требуют длительных ремонтных работ, а любое повреждение может отнять у специалистов много времени.

От года постройки дома нет зависимости. В соответствии с нормами технической безопасности отключения планируются на каждый год для профилактики. Но продолжительность этих работ не должна превышать 21 день.

Жители во время отключения горячей воды пользуются нагревателями.

Как жители узнают о процессе отключения горячей воды

График отключения согласовывается и затем вывешивается по датам и районам. Отключение горячей воды проходит в строгом соответствии с графиком.

Москвичи могут отслеживать информацию на сайте мэра Москвы.

Также рекомендуется на время отключения перекрывать стояк горячей воды, чтобы холодная вода не тарифицировалась как горячая.

Для примера, как отключается горячая вода в России в 2022 году

  • Москва – 10 дней, разный график.
  • Красноярск – 4-10 дней, в зависимости от района, работы будут вестись с середины мая до конца августа.
  • Барнаул – 4-15 дней, с мая по август.
  • Астрахань – уже было несколько дней в апреле, в планах – с 10 мая.
  • Чебоксары – два дня.
  • Воронеж – пять дней.
  • Омск – как правило, 14 дней, май-август.
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Как можно решить проблему отключения горячей воды

Нужная диверсификация централизованного теплоснабжения. Полагаться только на нее – уже не столь эффективно. Выход – в построении небольших котельных для домов или микрорайона.

Но это слишком затратный процесс.

Отключают ли воду в Европе

Централизованное водоснабжение применяется в больших городах Восточной Европы и Скандинавии. Да, там отключают, но, как правило, на короткий период. Например, в Польше, Латвии или Эстонии – от нескольких часов до нескольких дней. В Чехии – тоже несколько дней.

В основном, в Европе вода подогревается в придомовых бойлерах. Часто отключение воды не требуется. Но дорого выходит и обслуживание, поэтому коммунальные платежи там выше, чем в России.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Roman Denisov / Global Look Press
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Комментарии (1)
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vladik12
20 секунд назад

Самое приятное во всем этом - когда горячую воду возвращают раньше обещанного срока.

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