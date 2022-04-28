Почему летом отключают горячую воду и на какой срок в разных городах
Зачем и как это происходит отключение горячей воды в России
Горячая вода отключается для гидравлических испытаний теплосетей. Это дает понять, смогут ли они надежно отработать зимой, нет ли каких-либо трещин. Из-за перепада температур в стране трубы деформируются. Чтобы вовремя принять меры, проверки должны проводиться летом.
Во время проверки по трубам проходит охлажденная до 40 градусов вода при повышенном давлении. При обнаружении утечек проводится ремонт, а затем повторные испытания.
Вода отключается во всех домах, которые подключены к централизованному отоплению. Холодная вода не отключается, так как при водоснабжении нет таких температурных нагрузок, как с горячей. Но без отключения горячей воды в этих случаях обойтись невозможно.
На какой срок действует отключение горячей воды
Если говорить о Москве, то раньше было три недели (21 день). До 2011 года вода отключалась на две недели (14 дней). Теперь срок составляет 10 дней.
Можно ли сократить сроки отключения горячей воды, например, в Москве
Вряд ли, поскольку трубопроводы с большими диаметрами требуют длительных ремонтных работ, а любое повреждение может отнять у специалистов много времени.
От года постройки дома нет зависимости. В соответствии с нормами технической безопасности отключения планируются на каждый год для профилактики. Но продолжительность этих работ не должна превышать 21 день.
Жители во время отключения горячей воды пользуются нагревателями.
Как жители узнают о процессе отключения горячей воды
График отключения согласовывается и затем вывешивается по датам и районам. Отключение горячей воды проходит в строгом соответствии с графиком.
Москвичи могут отслеживать информацию на сайте мэра Москвы.
Также рекомендуется на время отключения перекрывать стояк горячей воды, чтобы холодная вода не тарифицировалась как горячая.
Для примера, как отключается горячая вода в России в 2022 году
- Москва – 10 дней, разный график.
- Красноярск – 4-10 дней, в зависимости от района, работы будут вестись с середины мая до конца августа.
- Барнаул – 4-15 дней, с мая по август.
- Астрахань – уже было несколько дней в апреле, в планах – с 10 мая.
- Чебоксары – два дня.
- Воронеж – пять дней.
- Омск – как правило, 14 дней, май-август.
Как можно решить проблему отключения горячей воды
Нужная диверсификация централизованного теплоснабжения. Полагаться только на нее – уже не столь эффективно. Выход – в построении небольших котельных для домов или микрорайона.
Но это слишком затратный процесс.
Отключают ли воду в Европе
Централизованное водоснабжение применяется в больших городах Восточной Европы и Скандинавии. Да, там отключают, но, как правило, на короткий период. Например, в Польше, Латвии или Эстонии – от нескольких часов до нескольких дней. В Чехии – тоже несколько дней.
В основном, в Европе вода подогревается в придомовых бойлерах. Часто отключение воды не требуется. Но дорого выходит и обслуживание, поэтому коммунальные платежи там выше, чем в России.
Самое приятное во всем этом - когда горячую воду возвращают раньше обещанного срока.