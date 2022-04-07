Что на дне Мариинской впадины: есть ли там жизнь и кто туда спускался
Главные факты о Марианской впадине
• Глубина – почти 11 тысяч метров;
• Местоположение – в Тихом океане, недалеко от Филиппин, Японии и Папуа-Новой Гвинеи;
• Самая глубокая точка – «Бездна Челленджера». Ее глубина – 10971 метр;
• Открыта в 1875 году;
• У Марианской впадины форма полумесяца;
• Температура на дне впадины составляет всего 1 градус по Цельсию;
• Давление водяного столба на дне составляет 15 750 фунтов на квадратный дюйм.
Как человечество исследовало Марианскую впадину
Люди за всю историю предприняли много попыток погружения в Марианскую впадину. Но важно отметить следующее: очень часто научные группы изучают ее верхние слои, самого дна люди достигали считанное число раз. Первая попытка случилась в 1960 году – тогда офицер ВМС США Дон Уолш и инженер Жак Пиккар пробыли на дне всего 20 минут и не выполнили большинство задач из-за ила, поднявшегося после столкновения батискафа о дно впадины. Уолш рассказывал:
«Мы были внутри прочной конструкции, но я все равно чувствовал себя очень плохо. Во-первых, из-за давления. Жак научил меня специальной дыхательной технике – я повторял ее, чтобы не упасть в обморок. Во-вторых, из-за небольшой панической атаки. Чем глубже ты опускаешься, тем больше ты думаешь о смерти – что металлические стенки под давлением воды разрушатся, и ты утонешь. Нам приходилось утешать и подбадривать друг друга».
У Пиккара похожие воспоминания: «Восторг сменился странным волнением после того, как мы преодолели отметку в 1 км. Я боялся, что с нами что-то случится. Когда батискаф задел дно, я выругался тысячу раз, но собрался и зафиксировал увиденное. По правде говоря, мы ни черта там не увидели».
Перед Уолшем и Пиккаром стояло много задач, главной из которых было определение наличия жизни на дне впадины. Ни Уолш, ни Пиккар сфотографировать ее не смогли. Но в своих мемуарах второй писал, что увидел рыбу, похожую на камбалу. Ученые того времени оценили воспоминание Пиккара как официальное доказательство жизни на дне Марианской впадины.
Другие погружения на дно Марианской впадины:
- Джеймс Кэмерон в 2012 году. Погрузился один в специальном батискафе, оборудованном технологиями для сбора пород и съемки фильма National Geographic с собой в главной роли. Вот анимированный мультфильм про его погружение:
- 2019 год – американский предприниматель Виктор Весково погрузился на дно Марианской впадины и стал первым в истории человеком, который: а) Погрузился на дно впадины; б) Покорил Эверест. То есть побывал на самой глубокой и самой высокой точках Земли.
- В дальнейшем Весково еще трижды погружался на дно Марианской впадины как пилот групп;
- Последняя экспедиция с людьми на борту случилась в 2020 году – тогда на дно погрузились трое китайских ученых.
Кто обитает на дне Марианской впадины
В том самом короткометражном видео National Geographic о погружении Кэмерона редакция журнала выделила несколько уровней (выбираем только те, что касаются живых существ).
Первый – сюда включим описание всех уровней до достижения линии самой впадины. То есть там, где бурлит жизнь океана.
Второй – 1005 метров. Глубина, которую достигают последние лучи солнечного света.
Третий – 2499 метров. Там обитают самые глубоководные киты.
Четвертый – 7699 метров. На этой глубине Кэмерон сфотографировал морской слизень – самая глубоководная рыба в мире.
Пятый – более 10 тысяч метров. Дно Марианской впадины. И здесь обитают преимущество микроорганизмы. Ученые пишут, что отличительная особенность этих микроорганизмов в том, что они не восприимчивы к давлению воды. Они живут на дне впадины и питаются продуктами химические соединения и растительными волокнами.
Жак Пиккар писал в автобиографии: «Перед погружением ко мне подошел журналист и спросил: «Вы не боитесь, что найдете там огромного змея или что-то страшнее?» Эта мысль не давала мне покоя до самого всплытия. К счастью, я успокаивал себя тем, что черепушка у таких существ должна быть невероятно твердой. Иначе как они выдержат давления на такой глубине».
Ученые давно опровергли теорию, что в Марианской впадине обитают монстры. Но кое-какие существа все же вселяют ужас. Вот некоторые:
🐡 Глубоководная рыба-дракон. Она обитает на глубине до 2 тысяч метров. Она использует светящийся усик для охоты.
🐡 Морской черт или морской дьявол. Тоже привлекает добычу светящимся отростком на нижней части тела. По скорости напоминает пиранью. Всеяден и в длину он всего лишь 20 см.
🐡 Зомби-черви. Не опасны для живых организмов, потому что питаются только падалью, за что и получили свое название. Обычно они селятся в тушах мертвых рыб и костях.
🐡 Гарвардские ученые в 2015 году писали, что даже на глубине в несколько тысяч метров можно встретить небольших осьминожков, хоть этого никто не видел. Предположение основано на теории, что они лучше других приспосабливаются к давлению воды и низкой температуре – и эволюция даже не деформировала их тело.
Самая позитивная цитата о Марианской впадине, возможно, принадлежит Джеймсу Кэмерону:
«Как только я коснулся дна, я буквально мечтал, чтобы на камеру выскочила огромная рыба, сохранившаяся со времен динозавров, и съела меня. Черт, это было бы очень круто. Я был бы первым в мире режиссером, снявшим фильм об опасных хищных рыбах и погибших от них. Но я просто скучал на очень далеком от солнечного света кусочке земли».