география
Поделиться:
Комментарии:
0
#география

Что на дне Мариинской впадины: есть ли там жизнь и кто туда спускался

Главные факты о Марианской впадине

• Глубина – почти 11 тысяч метров;

• Местоположение – в Тихом океане, недалеко от Филиппин, Японии и Папуа-Новой Гвинеи;

• Самая глубокая точка – «Бездна Челленджера». Ее глубина – 10971 метр;

• Открыта в 1875 году;

• У Марианской впадины форма полумесяца;

• Температура на дне впадины составляет всего 1 градус по Цельсию;

Астероид Апофис упадет на Землю? Разбираем, почему он в новостях, прилетит ли и за что в Книге рекордов Гиннесса
Читать

• Давление водяного столба на дне составляет 15 750 фунтов на квадратный дюйм.

Как человечество исследовало Марианскую впадину

Люди за всю историю предприняли много попыток погружения в Марианскую впадину. Но важно отметить следующее: очень часто научные группы изучают ее верхние слои, самого дна люди достигали считанное число раз. Первая попытка случилась в 1960 году – тогда офицер ВМС США Дон Уолш и инженер Жак Пиккар пробыли на дне всего 20 минут и не выполнили большинство задач из-за ила, поднявшегося после столкновения батискафа о дно впадины. Уолш рассказывал:

«Мы были внутри прочной конструкции, но я все равно чувствовал себя очень плохо. Во-первых, из-за давления. Жак научил меня специальной дыхательной технике – я повторял ее, чтобы не упасть в обморок. Во-вторых, из-за небольшой панической атаки. Чем глубже ты опускаешься, тем больше ты думаешь о смерти – что металлические стенки под давлением воды разрушатся, и ты утонешь. Нам приходилось утешать и подбадривать друг друга».

У Пиккара похожие воспоминания: «Восторг сменился странным волнением после того, как мы преодолели отметку в 1 км. Я боялся, что с нами что-то случится. Когда батискаф задел дно, я выругался тысячу раз, но собрался и зафиксировал увиденное. По правде говоря, мы ни черта там не увидели».

Участник китайской экспедиции по исследованию Марианской впадины. В 2012 году группа ученых опустилась на глубину в 6 тысяч метров

Перед Уолшем и Пиккаром стояло много задач, главной из которых было определение наличия жизни на дне впадины. Ни Уолш, ни Пиккар сфотографировать ее не смогли. Но в своих мемуарах второй писал, что увидел рыбу, похожую на камбалу. Ученые того времени оценили воспоминание Пиккара как официальное доказательство жизни на дне Марианской впадины.

Другие погружения на дно Марианской впадины:

  • Джеймс Кэмерон в 2012 году. Погрузился один в специальном батискафе, оборудованном технологиями для сбора пород и съемки фильма National Geographic с собой в главной роли. Вот анимированный мультфильм про его погружение:
  • 2019 год – американский предприниматель Виктор Весково погрузился на дно Марианской впадины и стал первым в истории человеком, который: а) Погрузился на дно впадины; б) Покорил Эверест. То есть побывал на самой глубокой и самой высокой точках Земли.
  • В дальнейшем Весково еще трижды погружался на дно Марианской впадины как пилот групп;
  • Последняя экспедиция с людьми на борту случилась в 2020 году – тогда на дно погрузились трое китайских ученых.

Кто обитает на дне Марианской впадины

В том самом короткометражном видео National Geographic о погружении Кэмерона редакция журнала выделила несколько уровней (выбираем только те, что касаются живых существ).

Первый – сюда включим описание всех уровней до достижения линии самой впадины. То есть там, где бурлит жизнь океана.

Второй – 1005 метров. Глубина, которую достигают последние лучи солнечного света.

Третий – 2499 метров. Там обитают самые глубоководные киты.

Снимок со дна Марианской впадины

Четвертый – 7699 метров. На этой глубине Кэмерон сфотографировал морской слизень – самая глубоководная рыба в мире.

Пятый – более 10 тысяч метров. Дно Марианской впадины. И здесь обитают преимущество микроорганизмы. Ученые пишут, что отличительная особенность этих микроорганизмов в том, что они не восприимчивы к давлению воды. Они живут на дне впадины и питаются продуктами химические соединения и растительными волокнами.

Жак Пиккар писал в автобиографии: «Перед погружением ко мне подошел журналист и спросил: «Вы не боитесь, что найдете там огромного змея или что-то страшнее?» Эта мысль не давала мне покоя до самого всплытия. К счастью, я успокаивал себя тем, что черепушка у таких существ должна быть невероятно твердой. Иначе как они выдержат давления на такой глубине».

Ученые давно опровергли теорию, что в Марианской впадине обитают монстры. Но кое-какие существа все же вселяют ужас. Вот некоторые:

🐡 Глубоководная рыба-дракон. Она обитает на глубине до 2 тысяч метров. Она использует светящийся усик для охоты.

Рыба-дракон

🐡 Морской черт или морской дьявол. Тоже привлекает добычу светящимся отростком на нижней части тела. По скорости напоминает пиранью. Всеяден и в длину он всего лишь 20 см.

Рисунок морского дьявола.

🐡 Зомби-черви. Не опасны для живых организмов, потому что питаются только падалью, за что и получили свое название. Обычно они селятся в тушах мертвых рыб и костях.

🐡 Гарвардские ученые в 2015 году писали, что даже на глубине в несколько тысяч метров можно встретить небольших осьминожков, хоть этого никто не видел. Предположение основано на теории, что они лучше других приспосабливаются к давлению воды и низкой температуре – и эволюция даже не деформировала их тело.

Самая позитивная цитата о Марианской впадине, возможно, принадлежит Джеймсу Кэмерону:

«Как только я коснулся дна, я буквально мечтал, чтобы на камеру выскочила огромная рыба, сохранившаяся со времен динозавров, и съела меня. Черт, это было бы очень круто. Я был бы первым в мире режиссером, снявшим фильм об опасных хищных рыбах и погибших от них. Но я просто скучал на очень далеком от солнечного света кусочке земли».

Все фото: ZUMAPRESS, http://imagebroker.com, Xinhua/Global Look Press
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#география