Аль Пачино в 81 год танцует в наушниках на прогулке – все восхищаются и хотят жить так же 🕺🏻

В апреле Аль Пачино исполнится 82 года. Как он себя чувствует? Кажется, он в абсолютном порядке. Вот его последние интервью о самочувствии:

🍓 «Каждое утро я просыпаюсь, пою прямо перед зеркалом песню Lee Ann Womack «I Hope You Dance» и начинаю свой день. Но есть огромная разница между тем, чтобы желать себе такой радости, которая вдохновляет на случайный танец, и тем, чтобы действительно вырваться из когтей монотонной жизни. Я просто живу с радостью».

🍓 Интервью, которое состоялось в прошлом ноябре: «Мне 81? Прекрасно! Я чувствую себя просто отлично. Да, за последнее время прибавилось пару морщинок и седых волосков. Но душой я молод – это и определяет мое состояние».

🍓 «Я просто постоянно нахожусь в движении. Это доставляет мне удовольствие и продлевает жизнь».

🍓 «Возраст – это всего лишь число. Все зависит от того, куда заведет вас жизнь, и от того, как вы себя чувствуете. Особенно когда вы имеете дело со славой, как я. Я не чувствую себя старым, я даже не могу описать, как себя ощущаю. Конечно, пока у меня есть аппетит, я намерен продолжать работать».

И вот таким его сфотографировали 12 февраля – Аль Пачино шел по району в Беверли-Хиллз и танцевал, слушая музыку в наушниках: