  1. Главная
  2. Кино
  3. Материалы
  4. Аль Пачино в 81 год танцует в наушниках на прогулке – все восхищаются и хотят жить так же 🕺🏻
Аль Пачино
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аль Пачино

Аль Пачино в 81 год танцует в наушниках на прогулке – все восхищаются и хотят жить так же 🕺🏻

час назад

В апреле Аль Пачино исполнится 82 года. Как он себя чувствует? Кажется, он в абсолютном порядке. Вот его последние интервью о самочувствии:

🍓 «Каждое утро я просыпаюсь, пою прямо перед зеркалом песню Lee Ann Womack «I Hope You Dance» и начинаю свой день. Но есть огромная разница между тем, чтобы желать себе такой радости, которая вдохновляет на случайный танец, и тем, чтобы действительно вырваться из когтей монотонной жизни. Я просто живу с радостью».

🍓 Интервью, которое состоялось в прошлом ноябре: «Мне 81? Прекрасно! Я чувствую себя просто отлично. Да, за последнее время прибавилось пару морщинок и седых волосков. Но душой я молод – это и определяет мое состояние».

🍓 «Я просто постоянно нахожусь в движении. Это доставляет мне удовольствие и продлевает жизнь».

🍓 «Возраст – это всего лишь число. Все зависит от того, куда заведет вас жизнь, и от того, как вы себя чувствуете. Особенно когда вы имеете дело со славой, как я. Я не чувствую себя старым, я даже не могу описать, как себя ощущаю. Конечно, пока у меня есть аппетит, я намерен продолжать работать».

И вот таким его сфотографировали 12 февраля – Аль Пачино шел по району в Беверли-Хиллз и танцевал, слушая музыку в наушниках:

В соцсетях им массово восхищаются.

«Это лучшее видео 2022-го. Аль Пачино гуляет и танцует под свою музыку. Какой король».

«Как мне кажется, что я выгляжу, когда выхожу на тренировку VS Как я выгляжу на самом деле».

«Я хочу то, что есть у Аль Пачино».

«Аль Пачино – это тот уровень беззаботности, к которому я стремлюсь».

«Аль Пачино в 81 выглядит как я».

«Благодаря телефону Аль Пачино становится частью фильма».

«Пользователи проводных наушников: я, Аль Пачино».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год! 💩
Леонардо Ди Каприо назван в честь Да Винчи, когда брыкался в животе матери в музее. Из-за имени он даже терял роли
У актера Мэттью Макконахи очень странная фобия – боязнь вращающихся дверей
«Я старый и скучный». Почему главный актер нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон вообще не ведет соцсети
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аль Пачино