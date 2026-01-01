Аль Пачино

Дата рождения
25 апреля 1940 г.
Инфо
Американский актер, режиссер и сценарист
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Материалы
Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра
#Фрэнсис Форд Коппола
Аль Пачино в 81 год танцует в наушниках на прогулке – все восхищаются и хотят жить так же 🕺🏻
#Аль Пачино
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