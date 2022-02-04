Все яркое из церемонии открытия Олимпиады. Кольца появились из куба льда, огонь горит в огромной снежинке
В Пекине стартовала 23-я зимняя Олимпиада.
В этом обновляемом материале – главные моменты церемонии открытия.
И олимпийский огонь зажжен!
Все, салют! Олимпиада открыта официально.
И очень-очень красно. Так заканчивается парад спортсменов Китаем.
- Италия, сколько флагов будет?
- Италия: да
Кто о чем, а Мексика – про смерть.
И вот еще важный момент. Путина во время прохода России канал «Россия» не показывал.
Представитель государства Американское Самоа. Пока лучший костюм парада.
Необычный перформанс от спортсменов Казахстана. Подняли шарфы с названием страны.
Как Казахстан чуть не получил Олимпиаду-2022 вместо Китая – не хватило четырех голосов: уже были поддержка России и готовый план
А вот и Россия прошла.
Две девушки представляют Нигерию. Она одна из пяти стран Африки, кто прилетел в Пекин.
Идет сборная Украины. Российское тв не ушло в этот момент на рекламу, как на Олимпиаде в Токио.
Ледяной куб рушится. И появляются олимпийские кольца.
Открытие стартовало с напоминания, что в Китае сейчас по лунному календарю начинается весна.
Понять китайский Новый год: почему празднуется в разные даты, почему там 4718 год, почему традиции запрещают кашу
Общий план стадиона «Птичье гнездо». Первый стадион, который принимает и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.