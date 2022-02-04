Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Все яркое из церемонии открытия Олимпиады. Кольца появились из куба льда, огонь горит в огромной снежинке

04 февраля, 15:10

Keystone Press Agency / global look press

В Пекине стартовала 23-я зимняя Олимпиада.

В этом обновляемом материале – главные моменты церемонии открытия. 

И олимпийский огонь зажжен!

Все, салют! Олимпиада открыта официально.

И очень-очень красно. Так заканчивается парад спортсменов Китаем.

- Италия, сколько флагов будет?

- Италия: да

Кто о чем, а Мексика – про смерть.

И вот еще важный момент. Путина во время прохода России канал «Россия» не показывал.

Представитель государства Американское Самоа. Пока лучший костюм парада.

Необычный перформанс от спортсменов Казахстана. Подняли шарфы с названием страны.

Как Казахстан чуть не получил Олимпиаду-2022 вместо Китая – не хватило четырех голосов: уже были поддержка России и готовый план

А вот и Россия прошла.

Две девушки представляют Нигерию. Она одна из пяти стран Африки, кто прилетел в Пекин.

Идет сборная Украины. Российское тв не ушло в этот момент на рекламу, как на Олимпиаде в Токио.

Ледяной куб рушится. И появляются олимпийские кольца.

Открытие стартовало с напоминания, что в Китае сейчас по лунному календарю начинается весна.

Понять китайский Новый год: почему празднуется в разные даты, почему там 4718 год, почему традиции запрещают кашу

Общий план стадиона «Птичье гнездо». Первый стадион, который принимает и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.

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