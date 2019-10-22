Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман

И еще дриблинг не всегда равен атакующему действию. Например, Танги Ндомбеле и Андре Гомеш были в списке лучших дриблеров Европы в последнем сезоне, но выполняли не совсем атакующие функции. Они использовали обводки для выхода команды из обороны в атаку и преодоления прессинга. Их дриблинг был в основном в центре поля.

Успешные обводки, как и другие статистические данные, требуют контекста.

Километры для лохов, рывки для чемпионов

Во-первых, игрок может пробежать и 15 километров. Но какой в этом толк, если он пробежал их неэффективно? Например, всю игру неорганично прессинговал или постоянно терял мяч, подключаясь в атаке, бегая из-за этого больше.

Истина: количество километров не говорит о качестве работы.

Во-вторых, пробег должен делиться на время, когда команда с мячом и когда без. Преодоленное расстояние в разных фазах игры должно оцениваться по-разному. Команда с мячом, естественно, бегает меньше.

В-третьих, пробег команды связан с пробегом соперника. Редко бывает, что одна команда пробежала больше другой на 20 километров. Это матчи, где первые пасовались пешком, а вторые активно носились и перехватывали. На высоком уровне такое − редкость. Обычно соперники подстраиваются под темп друг друга и выдают близкий по километражу пробег.

В-четвертых, чтобы точно понять беговую работу, корректнее смотреть на количество рывков. Как правило, та команда, которая совершила больше рывков, побеждает. Пару лет назад Wired выпускал исследование, которое доказало: если команда обогнала соперника по количеству рывков со скоростью 5,5 м/c и выше, то с вероятностью 80% она не проиграет.