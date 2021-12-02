Игрок «Шерифа» отпихнул соперника: тот споткнулся о другого игрока «Шерифа» (!) и случайно зарядил первому пяткой в челюсть

Пока «Шериф» рубился с «Реалом» и «Интером», на первое место в чемпионате Молдавии залез «Петрокуб» – клуб из города с населением 12 тысяч человек.

Тем интереснее было посмотреть, как сыграют между собой «Петрокуб» и «Шериф». Матч запомнился шестью желтыми карточками и отсутствием голов. И был еще один необычный момент во втором тайме.

Кто поучаствовал: перуанец Дуланто и бразилец Кристиано у «Шерифа» плюс молдаванин Амброс из «Петрокуба».