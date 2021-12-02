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#Шериф #Петрокуб #чемпионат Молдавии

Игрок «Шерифа» отпихнул соперника: тот споткнулся о другого игрока «Шерифа» (!) и случайно зарядил первому пяткой в челюсть

40 минут назад

ютуб-канал молдавской Федерации футбола

Пока «Шериф» рубился с «Реалом» и «Интером», на первое место в чемпионате Молдавии залез «Петрокуб» – клуб из города с населением 12 тысяч человек.

Тем интереснее было посмотреть, как сыграют между собой «Петрокуб» и «Шериф». Матч запомнился шестью желтыми карточками и отсутствием голов. И был еще один необычный момент во втором тайме.

Кто поучаствовал: перуанец Дуланто и бразилец Кристиано у «Шерифа» плюс молдаванин Амброс из «Петрокуба».

  • Дуланто оказался на земле в борьбе за мяч, рядом был Амброс.
  • Кристиано толкнул Амброса, чтобы забрать мяч.
  • Амброс рухнул на Дуланто.
  • Падая, он задел ногой по лицу Кристиано, который его и толкнул.

Ситуация разрешилась быстро, никто сильно не пострадал, команды через несколько секунд продолжили игру. У Дуланто и Кристиано и так уже были желтые. Амброс заменился уже в конце игры.

0:0 – «Петрокуб» остался на первом месте, опережая «Шериф» на очко, но у того сразу три игры в запасе. У «Петрокуба» вообще не все ладится с «Шерифом» – пятую подряд игру подряд не может ему забить, а за последние десять игр побеждал всего однажды. «Шериф» выиграл 19 чемпионатов Молдавии из последних 21.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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