Игрок «Шерифа» отпихнул соперника: тот споткнулся о другого игрока «Шерифа» (!) и случайно зарядил первому пяткой в челюсть
Пока «Шериф» рубился с «Реалом» и «Интером», на первое место в чемпионате Молдавии залез «Петрокуб» – клуб из города с населением 12 тысяч человек.
Тем интереснее было посмотреть, как сыграют между собой «Петрокуб» и «Шериф». Матч запомнился шестью желтыми карточками и отсутствием голов. И был еще один необычный момент во втором тайме.
Кто поучаствовал: перуанец Дуланто и бразилец Кристиано у «Шерифа» плюс молдаванин Амброс из «Петрокуба».
- Дуланто оказался на земле в борьбе за мяч, рядом был Амброс.
- Кристиано толкнул Амброса, чтобы забрать мяч.
- Амброс рухнул на Дуланто.
- Падая, он задел ногой по лицу Кристиано, который его и толкнул.
Ситуация разрешилась быстро, никто сильно не пострадал, команды через несколько секунд продолжили игру. У Дуланто и Кристиано и так уже были желтые. Амброс заменился уже в конце игры.
0:0 – «Петрокуб» остался на первом месте, опережая «Шериф» на очко, но у того сразу три игры в запасе. У «Петрокуба» вообще не все ладится с «Шерифом» – пятую подряд игру подряд не может ему забить, а за последние десять игр побеждал всего однажды. «Шериф» выиграл 19 чемпионатов Молдавии из последних 21.