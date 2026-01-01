чемпионат Молдавии

Дата основания
1992 г.
Наиболее титулованный клуб
Шериф
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Материалы
Игрок «Шерифа» отпихнул соперника: тот споткнулся о другого игрока «Шерифа» (!) и случайно зарядил первому пяткой в челюсть
#Шериф
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