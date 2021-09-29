Разбираем две главные темы вокруг «Шерифа»: почему так много легионеров (где вообще лимит?) и как название клуба связано с полицией
Главная сенсация второго тура Лиги чемпионов – победа «Шерифа» в гостях над «Реалом». Основное вокруг матча и в целом этой пары вы уже наверняка знаете:
Факты вокруг чуда «Шерифа»: один Бензема в два раза дороже всей команды, «Реал» сделал четверную (!) замену, победный забил люксембуржец из «Тамбова»
Как «Шериф» собрал команду, которая дернула «Реал»: весь состав куплен за 250 тысяч, а игроки приезжали даже из третьей лиги Бразилии
Главная фишка – ноль молдавских игроков в матче, а еще – игроки десяти национальностей. Наиграть такой состав возможно при очень мягком лимите. Или же при его отсутствии, что как раз и происходит в молдавской лиге. А в ЛЧ «Шериф» заявил 17 иностранцев.
Что там с лимитом
Лимита на легионеров в молдавском чемпионате нет, поэтому собрать можно абсолютно любой состав. «Шериф» – однозначный фаворит молдавского чемпионата, поэтому он мог себе позволить играть одним составом в лиге, а перед еврокубками пополнять заявку легионерами.
После отмены лимита стало попроще – можно набрать сколько угодно легионеров и наигрывать команду перед еврокубками даже за несколько месяцев.
Что необходимо понимать:
- Лимит в молдавской лиге был отменен перед сезоном-2020/21. До этого можно было выпускать не больше семи легионеров.
- Теперь даже нет каких-либо пунктов, касающихся молодых игроков, а раньше оно было – команда должна была выпускать хотя бы одного местного игрока не старше 21 года.
- Существует такса на заявку легионера – за каждого из них нужно платить.
Вряд ли отмена лимита на легионеров дает какой-то особенный эффект. В последних трех сезонах «Шериф» неизменно вылетал на ранних стадиях квалификации Лиги чемпионов (дважды во втором, один раз в первом), при этом в его составе было не больше двух молдавских игроков (как правило, один).
Однако главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб считает так: «Думаю, все-таки тот лимит, который есть в России, вред. Просто тянут футболистов за уши. Понимают, что они все равно найдут себе работу за огромные деньги, а на поле выходят и не дорабатывают.
В «Шерифе» по-хорошему голодны к футболу. Они тоже хотят хорошо зарабатывать деньги, не просто получать, а именно зарабатывать. У нас почти нет футболистов старше 30 лет, максимум – 27».
А почему вообще «Шериф» так называется?
Кто такой шериф мы знаем – глава департамента окружной полиции в США или представитель правительства в графстве в Англии.
В Тирасполе долгое время на виду находился популярный местный клуб «Тилигул». Летом 1996 года в городе был основан клуб «Тирас», а чуть позже его генеральным спонсором стал холдинг «Шериф», объединяющий супермаркеты, автозаправки, комбинаты, заводы и прочее. Холдинг основали два бывших милиционера – отсюда и название, связанное с силовыми структурами.
Сейчас в холдинге трудятся более десяти тысяч человек. Он обеспечивает поступление в бюджет больше 50% налогов и контролирует около 60% экономики.
Фактически днем создания клуба «Шериф» считается 4 апреля 1997 года. Президентом стал глава «Шерифа» Виктор Гушан, им он остается и сейчас.