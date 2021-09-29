Разбираем две главные темы вокруг «Шерифа»: почему так много легионеров (где вообще лимит?) и как название клуба связано с полицией

Главная сенсация второго тура Лиги чемпионов – победа «Шерифа» в гостях над «Реалом». Основное вокруг матча и в целом этой пары вы уже наверняка знаете:

Факты вокруг чуда «Шерифа»: один Бензема в два раза дороже всей команды, «Реал» сделал четверную (!) замену, победный забил люксембуржец из «Тамбова»

Как «Шериф» собрал команду, которая дернула «Реал»: весь состав куплен за 250 тысяч, а игроки приезжали даже из третьей лиги Бразилии

Главная фишка – ноль молдавских игроков в матче, а еще – игроки десяти национальностей. Наиграть такой состав возможно при очень мягком лимите. Или же при его отсутствии, что как раз и происходит в молдавской лиге. А в ЛЧ «Шериф» заявил 17 иностранцев.

Что там с лимитом

Лимита на легионеров в молдавском чемпионате нет, поэтому собрать можно абсолютно любой состав. «Шериф» – однозначный фаворит молдавского чемпионата, поэтому он мог себе позволить играть одним составом в лиге, а перед еврокубками пополнять заявку легионерами.

После отмены лимита стало попроще – можно набрать сколько угодно легионеров и наигрывать команду перед еврокубками даже за несколько месяцев.

Что необходимо понимать: