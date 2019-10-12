Самый невезучий немецкий защитник – Штарк. С Аргентиной не дебютировал из-за кишечной инфекции, с Эстонией – из-за травмы в отеле

24-летний защитник «Герты» Никлас Штарк уже не первый раз вызывается Йоахимом Левом в сборную Германии, но никак не может сыграть за нее свой первый матч. В октябре причины одна досаднее другой.

В товарищеской игре с Аргентиной (2:2) за Германию дебютировали сразу несколько футболистов – Робин Кох, Суат Сердар, Наджем Амири и Лука Вальдшмидт. Дебют Штарка тоже планировался, но сыграть не удалось – у футболиста нашли желудочно-кишечную инфекцию.

Теперь стало известно, что Штарк не сыграет и квалификационный матч с Эстонией, но причина уже новая: утром в пятницу футболист ударился о край стола, да так, что пришлось зашивать рану на голени.