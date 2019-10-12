Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия

Уступив Чехии, Англия прервала серию из 43 матчей без поражений в квалификационных играх к чемпионатам мира и Европы – она выиграла 34 из них, еще девять свела вничью.

Последний раз до игры с Чехией англичане проигрывали Украине в 2009 году (0:1). Интересно, что матчи и с Чехией, и с Украиной судил один и тот же арбитр – Дамир Скомина.