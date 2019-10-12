Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия
Сборная Англии проиграла Чехии 1:2 в матче квалификации к Евро-2020. На турнирное положение это особо не повлияло – за три тура до конца у англичан запас в четыре очка перед идущими на третьем месте косоварами. При победе в Чехии был бы досрочный выход на турнир.
Уступив Чехии, Англия прервала серию из 43 матчей без поражений в квалификационных играх к чемпионатам мира и Европы – она выиграла 34 из них, еще девять свела вничью.
Последний раз до игры с Чехией англичане проигрывали Украине в 2009 году (0:1). Интересно, что матчи и с Чехией, и с Украиной судил один и тот же арбитр – Дамир Скомина.
«В целом мы сыграли недостаточно хорошо, команда должна осознать, что это был не лучший ее матч», – подвел итог Гарет Саутгейт.
У чехов своя интересная история – победный гол забил 30-летний дебютант Зденек Ондрашек, он вышел на замену и первым же своим ударом в створ в игре за сборную принес победу Чехии над Англией. Притом Ондрашек не играет в Европе, он выступает за «Даллас», идущий сейчас седьмым в Западной конференции МЛС.