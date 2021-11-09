Football Manager 2022. Сколько стоит? Какие изменения? Что за новая тактическая роль?
Игра Football Manager 2022 вышла 9 ноября 2021 года. На этой странице в Steam доступна для скачивания демо-версия. Там же можно купить полную версию игры и дополнительный контент к ней. Многие люди попробовали Football Manager 2022 еще раньше. С 22 октября был открыт доступ к бета-версии. Но он был для тех, кто оформил предзаказ.
Теперь состоялся официальный релиз:
Системные требования игры Football Manager 2022
Минимальные (в рекомендованных указан только первый пункт):
Windows
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 7 64-bit, 8/8.1, 10
- Процессор: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 1.8GHz+
- Оперативная память: 4 GB ОЗУ
- Видеокарта: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 7 GB
macOS
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: MAC OS X 10.13.6, 10.14.6, 10.15.5, 11.5 - 64-bit
- Процессор: Intel Core 2 Duo - 1.8GHz+
- Оперативная память: 4 GB ОЗУ
- Видеокарта: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForece 9600M GT, AMD/ATI Mobility Raedon HD 3650 - 256MB VRAM - macOS 10.13 required OpenGL 2,1, macOS 10.14 and later requires Metal
- Место на диске: 7 GB
Стоимость игры Football Manager 2022
В Steam игра доступна за 2699 рублей. Дополнительный контент – 399 рублей. Демо-версия – бесплатно.
Трейлер игры Football Manager 2022
Есть и такой трейлер с Педри:
Главные нововведения игры Football Manager 2022
В Football Manager почти не бывает глобальных изменений, но в новой версии одно все-таки есть. Создатели игры продвигают ее через аналитические и скаутские отчеты – они списаны с отчетов по реальным клубам. Теперь перед игрой можно детально рассмотреть соперника и игру своего клуба: через систему xG, перемещение мяча, диаграмму передач или ударов головой.
Для всего этого есть специальный новый раздел Data Hub. Примерно так он выглядит на экране:
Моменты из нового игрового движка:
В игре появляется новая тактическая роль – крайний центральный защитник (Wide Centre-Back). Он используется при игре в три ЦЗ. На этой позиции игрок может чаще выдвигаться в полузащиту и даже помогать атаке. Пользователи уже протестировали атакующую тактику 3-2-2-3 с атакующим ЦЗ. Но минус есть и у нее – в защите остается много свободного пространства.
Сам процесс игры стал удобнее и приятнее – даже 3D-матч показывается плавно. Важное и красивое нововведение – измененный заключительный день трансферного окна. Теперь все еще больше похоже на реальность: трансферные слухи, последние новости и постоянные предложения от агентов. Они устраивают игроков в разные клубы до последних часов окна.
Улучшено взаимодействие тренера и персонала команды – от этого повышается и его вклад в клубную работу. По-прежнему интересны разговоры с игроками и пресс-конференции. Диалоги там снова улучшены и расширены по сравнению с предыдущими версиями – это в Football Manager происходит каждый новый сезон. И оно уже становится однообразным.
FourFourTwo делал интервью с главой студии разработки Football Manager еще перед запуском прошлой версии игры. Уже в нем отмечалось, что будет улучшена роль персонала. В Football Manager 2022 его советы влияют на тактику игры и поведение клуба во время трансферного окна. Сейчас FourFourTwo пишет, что персонал дает больше полезных наводок.
Mirror изучил характеристики игроков в Football Manager 2022. По всем показателям с отрывом лидирует Лионель Месси. Сразу за ним идут Левандовски, Де Брюйне и Кейн. Роналду в этом рейтинге только седьмой. Подборка Mirror основана на базе данных игры – полностью ее можно посмотреть тут. Важно: там анализируются только текущие характеристики, потенциал не берется.
Проблемы в игре Football Manager 2022
Пользователи реддита еще по бете жаловались, что в игре нет главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага (в мобильной версии с ним точно все хорошо). Зато в Football Manager есть другие проблемы с лицензиями: Man UFC («Манчестер Юнайтед»), Zebre («Ювентус»). Тренером «Ювентуса» вообще заявлен Габриэле Милано.
Сложностью игрового процесса всегда считались травмы. Без постоянной ротации игроки в Football Manager теряют выносливость и часто вылетают на долгий срок. В Football Manager 2022 этот аспект игры вышел на новый уровень. Уже в день релиза пользователи рассказывают о травмах игроков в каждом матче – даже при ротации. Но пока ищут проблему в своих действиях.
Графика 3D-матчей стала лучше из-за прорисованных финтов у игроков. Большинство их движений теперь выглядят реалистично, но глобально в трансляции ничего не изменилось. Много-много простых движений и пустых забегов по полю. Только вместо скриптовых выходов один на один (каждый гол в них – история) теперь добавлены странные действия вратарей.
На сайте FMFan обсуждалась проблема с неправильными правилами регистрации игроков в матчах РПЛ. В них указан пункт о минимум 30 игроков U21. Люди пишут, что из-за этого команды не регистрируют половину состава и в Премьер-лиге практически невозможно играть. В ФНЛ нет правила по одному лимитчику на поле, хотя об этом писали на форуме по игре.
Мелкие изменения каждый пользователь может внести в игровом редакторе. Например, без них тренером «Барселоны» при старте карьеры останется Куман. Клуб уволил его 28 октября, а все переходы и тренерские отставки внутри Football Manager были заморожены 25 октября. Обычно подобные вещи исправляются в каждом следующем обновлении игры.
Если вы нашли какие-то баги, можете писать в твиттер и отмечать босса Sports Interactive Майлза Якобсена. Во время бета-тестирования он сам проходил карьеру за любимый «Уотфорд», а параллельно отвечал на вопросы в твиттере. Так происходило даже в момент релиза. Якобсен обещал исправление всех проблем и детально объяснял вопросы по игровому процессу.
А еще получил футболку от «Уотфорда»: