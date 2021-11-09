Football Manager 2022. Сколько стоит? Какие изменения? Что за новая тактическая роль?

В игре появляется новая тактическая роль – крайний центральный защитник (Wide Centre-Back). Он используется при игре в три ЦЗ. На этой позиции игрок может чаще выдвигаться в полузащиту и даже помогать атаке. Пользователи уже протестировали атакующую тактику 3-2-2-3 с атакующим ЦЗ. Но минус есть и у нее – в защите остается много свободного пространства.

Сам процесс игры стал удобнее и приятнее – даже 3D-матч показывается плавно. Важное и красивое нововведение – измененный заключительный день трансферного окна. Теперь все еще больше похоже на реальность: трансферные слухи, последние новости и постоянные предложения от агентов. Они устраивают игроков в разные клубы до последних часов окна.

Улучшено взаимодействие тренера и персонала команды – от этого повышается и его вклад в клубную работу. По-прежнему интересны разговоры с игроками и пресс-конференции. Диалоги там снова улучшены и расширены по сравнению с предыдущими версиями – это в Football Manager происходит каждый новый сезон. И оно уже становится однообразным.