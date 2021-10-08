Русский, который выиграл Нобелевскую премию мира. Кто такой Дмитрий Муратов – друг Горбачева, коллекционер клюшек и главред самой громкой газеты страны
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира (еще приз в этом году получила филиппинская журналистка Мария Ресса). Муратов стал первым россиянином с такой наградой (Андрей Сахаров и Михаил Горбачев получали ее еще как граждане СССР). И пятым человеком из России вообще, который получил Нобелевскую премию после распада СССР.
Нобелевский комитет так объясняет свое решение:
«Дмитрий Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях. С момента создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, фальсификаций на выборах и «фабрики троллей» до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами.
Без свободы выражения мнений и свободы прессы будет трудно пропагандировать братские отношения между народами, разоружение и более справедливый мировой порядок. Выбор лауреатов Нобелевской премии мира в этом году твердо опирается на последнюю волю Альфреда Нобеля».
Муратов – главред газеты с самыми резонирующими расследованиями в стране
В 1993 году Муратов ушел из «Комсомольской правды» и учредил свое медиа – «Новую ежедневную газету», через два года переименовал ее в «Новую газету» и стал главредом.
За это время «Новая» писала о всех важных событиях русской истории, делая упор на неоднозначные действия властей: войны в Чечне, крушение подлодки «Курск», взрывы жилых домов в Москве и других городах России, теракт на Дубровке, захват школы в Беслане, множество расследований о коррупции в России, война на Украине.
Муратов говорит, что его цель – делать газету не с сухими фактами, а такую, которая вызывает эмоции:
«У нас газета принципиально авторская. Это медиа сильных эмоций. Талантливые люди пишут, и никто не остается равнодушным. Хочу сделать рекламную кампанию газеты: «Новая газета»: осторожно, вызывает привыкание». После второго-третьего номера человек подсаживается на газету в самом хорошем смысле слова».
Из-за тяжелых и острых тем журналисты «Новой» часто подвергаются давлению и угрозам. За время существования газеты погибло семь ее сотрудников. Дмитрий Муратов сказал «Медузе» (признана в России иностранным агентом), что посвятил им Нобелевскую премию:
«Это не моя [Нобелевская премия]. Нобелевская премия мира не вручается посмертно, она вручается живущим людям. Видимо, ее решили вручить живущему мне, на самом деле имея в виду Юру Щекочихина, Игоря Домникова, Аню Политковскую, Настю Бабурову и Стаса Маркелова, Наташу Эстемирову.
По мне, так это еще и наши погибшие великие основатели редакции Нугзар Микеладзе и Зоя Ерошок. Собственно говоря, это их премия. Не буду скрывать – эта премия еще принадлежит редакции, и по коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии».
Из-за убийств и постоянного давления Муратов даже хотел закрыть газету:
«Когда я работал главредом уже 11 лет, то сказал, что ни один материал не достоин того, чтобы упал хоть один волос с любого из талантливых людей из нашей редакции. Я сказал, что хочу закрыть газету. Но тогда все – от стажеров до выдающихся корреспондентов и акционеров – сказали, что нет, ни в коем случае. Я понял, что эта газета понимает уровень риска, и все к этому готовы».
Несколько актуальных материалов «Новой», о которых нужно знать:
Расследование, как репрессируют чеченцев, которых заподозрили в гомосексуальности,
История банды Аслана Гагиева, которая убила 60 человек,
История одного психоневрологического интерната в России,
Расследование, как из России мошенники вывели 20 млрд долларов,
Расследование убийства Анны Политковской на ютуб-канале «Новой газеты».
В 2017 Муратов ушел с поста главреда, но в 2019-м вернулся, победив на редакционных выборах. Он набрал 51,7% голосов. Такие выборы в «Новой» проходят каждые два года, начиная с 2009-го.
Муратов – не только главред «Новой». Вел судебное шоу на НТВ, дружит с Горбачевыми, обожает хоккей
- Уже редактором «Новой» Муратов пробовал карьеру на телевидении. Сначала он вел ток-шоу «Пресс-клуб» (выходило на ОРТ), потом в конце 90-х вел передачу на НТВ «Суд идет». Она запомнилась только спорами вокруг себя – российские каналы и производители ТВ-программ спорили, кто первым на ТВ адаптировал американский формат.
- Муратов общается и дружит с Михаилом Горбачевым, с которым познакомился во время интервью, когда он был президентом СССР. После госслужбы Горбачев помогал молодой редакции «Новой» с покупкой компьютеров – он их подарил как раз с денег нобелевского приза. В «Новой газете» у Горбачева сейчас доля в 10%.
- В интервью Sports.ru Муратов много рассказывал о хоккее. Как он его полюбил ребенком, когда жил в Куйбышеве. Журналистикой Муратов тоже заболел через хоккей – он не смог после матча получить автограф Владислава Третьяка и обратился в газету. Корреспондент «Комсомольской правды» прислал автограф, и Муратов понял, что хотел бы заниматься журналистикой. В «Комсомольскую правду» Муратов попал еще в СССР.
- В 2020-м Муратов выставил на аукцион клюшку Валерия Харламова. Собранные деньги пошли на лечение ребенка со спинально-мышечной атрофией. «Новая газета» – одно из первых медиа в России, рассказывающее о сложностях людей с СМА, которые добиваются очень дорогого лечения. Часть денег с Нобелевского приза (это больше миллиона долларов) Муратов переведет в «Круг добра» – фонд, созданный Владимиром Путиным, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.