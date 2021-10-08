Русский, который выиграл Нобелевскую премию мира. Кто такой Дмитрий Муратов – друг Горбачева, коллекционер клюшек и главред самой громкой газеты страны

Нобелевский комитет так объясняет свое решение:

«Дмитрий Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях. С момента создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, фальсификаций на выборах и «фабрики троллей» до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами.

Без свободы выражения мнений и свободы прессы будет трудно пропагандировать братские отношения между народами, разоружение и более справедливый мировой порядок. Выбор лауреатов Нобелевской премии мира в этом году твердо опирается на последнюю волю Альфреда Нобеля».

Муратов – главред газеты с самыми резонирующими расследованиями в стране

В 1993 году Муратов ушел из «Комсомольской правды» и учредил свое медиа – «Новую ежедневную газету», через два года переименовал ее в «Новую газету» и стал главредом.

За это время «Новая» писала о всех важных событиях русской истории, делая упор на неоднозначные действия властей: войны в Чечне, крушение подлодки «Курск», взрывы жилых домов в Москве и других городах России, теракт на Дубровке, захват школы в Беслане, множество расследований о коррупции в России, война на Украине.