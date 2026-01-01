Дмитрий Муратов

Дата рождения
30 октября 1961 г.
Достижения
Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира»
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Материалы
Русский, который выиграл Нобелевскую премию мира. Кто такой Дмитрий Муратов – друг Горбачева, коллекционер клюшек и главред самой громкой газеты страны
#Дмитрий Муратов
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