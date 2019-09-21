Дебютировать в 14 лет, сыграть с «Челси», потренироваться с клубом АПЛ

«Богемиан» идет на третьем месте в чемпионате Ирландии. Оно дает возможность попадания в еврокубки, но за одну строчку конкурируют сразу три команды. «Дерри Сити» был соперником «Богемиана» по одному из главных матчей в сезоне. Сыграли 0:0, но матч примечателен дебютом 14-летнего Эвана Фергюсона. Его выпустили на последние минуты игры.

Для Фергюсона этот выход оказался дебютным в профессиональном футболе. Англичане уже нашли интересную параллель с Лионелем Месси. Фергюсон родился в октябре 2004 года, тогда же Месси дебютировал в официальном матче за «Барселону». На этом совпадения между ними заканчиваются, хотя в Ирландии Фергюсон уже стал популярным.