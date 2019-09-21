Дебютировать в 14 лет, сыграть с «Челси», потренироваться с клубом АПЛ
«Богемиан» идет на третьем месте в чемпионате Ирландии. Оно дает возможность попадания в еврокубки, но за одну строчку конкурируют сразу три команды. «Дерри Сити» был соперником «Богемиана» по одному из главных матчей в сезоне. Сыграли 0:0, но матч примечателен дебютом 14-летнего Эвана Фергюсона. Его выпустили на последние минуты игры.
Для Фергюсона этот выход оказался дебютным в профессиональном футболе. Англичане уже нашли интересную параллель с Лионелем Месси. Фергюсон родился в октябре 2004 года, тогда же Месси дебютировал в официальном матче за «Барселону». На этом совпадения между ними заканчиваются, хотя в Ирландии Фергюсон уже стал популярным.
Впервые на него массово обратили внимание летом, когда «Богемиан» играл товарищеский матч с «Челси». Эта была первая игра Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси». Сыграли со счетом 1:1, Фергюсон несколько раз неплохо обострил на фланге атаки. На трибунах присутствовала вся его семья, а после матча о нем говорили другие игроки и тренер «Богемиана».
«Эван – очень востребованный молодой игрок. В Великобритании много клубов Премьер-лиги, которые в нем заинтересованы. Его отец Барри играл в лиге за «Лонгфорд» и много других команд, поэтому Эван имеет хорошее происхождение», – рассказывал о Фергюсоне тренер «Богемиана» Кейт Лонг. Когда «Богемиан» забивал гол, Фергюсон тоже поучаствовал в атаке (12-й номер, пропустил мяч на автора гола).
Фергюсон воспитывался в спортивной школе St Kevin's Boys. Отсюда вышли заигравшие в АПЛ Джефф Хендрик и Робби Брэди. Самим Фергюсоном прямо сейчас интересуются английские топ-клубы, из конкретики назывался «Ливерпуль». «Брайтон» приглашал его на тренировки после того матча с «Челси». В Ирландии не скрывают, что скоро Фергюсон уедет. Отмечают и его физические данные: выглядит Фергюсон явно не на 14 лет.
У Фергюсона есть хороший шанс выйти на поле и в одном из ближайших матчей. Сразу семь человек из основы «Богемиана» по разным причинам не могут играть. Их заменяют молодежью. На игру с «Дерри», не считая Фергюсона, вышли три человека моложе 20 лет. «Сейчас для нас в приоритете результаты, но игра этих парней дает хорошую надежду на будущее», – даже в таких обстоятельствах тренер «Богемиана» Кейт Лонг может радоваться.