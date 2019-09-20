Два дня из 2018-го, когда эмоции от Лиги Европы были еще хуже
«Краснодар» и ЦСКА завершили игровой день с общим счетом 1:10 (0:5, 1:5). У ЦСКА вообще выявили худший тайм в еврокубковой истории российских команд. «Базель» так давил, что пробил по воротам «Краснодара» сразу 26 раз.
Российские топ-клубы провалились, но впереди у них еще по пять матчей группового этапа, где можно все исправить. Совсем недавно были моменты, когда исправить провал уже не получалось.
8 марта 2018 года. 1/8 финала Лиги Европы
- «Атлетико» – «Локомотив» – 3:0
- ЦСКА – «Лион» – 0:1
- «РБ Лейпциг» – «Зенит» – 2:1
В 1/16 финала вообще участвовали сразу четыре российские команды. Там «Спартак» слетел от «Атлетика» из Бильбао. 1/8 финала началась с ужасных результатов. Да, тут можно сделать поправку на топ-клубы, но «Зенит» оказался единственным клубом, кто хотя бы забил. «Локомотив» разнесли без шансов, ЦСКА проиграл домашний матч.
Из трех команд дальше прошел только ЦСКА. В ответной игре команда обыграла «Лион» со счетом 3:2. «Зенит» взял только ничью с «Лейпцигом», а «Локо» потом проиграл «Атлетико» еще серьезнее (1:5). Тот мартовский день запомнился неоправданными надеждами: изначально в четвертьфинале ждали хотя бы две из трех российских команд.
13 декабря 2018 года. 6-й матч группового этапа Лиги Европы
- «Севилья» – «Краснодар» – 3:0
- «Вильярреал» – «Спартак» – 2:0
- «Славия» – «Зенит» – 2:0
«Краснодар» боролся за первое место в группе, «Спартак» просто надеялся выйти в плей-офф, «Зенит» уже все себе обеспечил. Даже различия по турнирным раскладам тяжело оправдывают тройной провал. Эмоции от поражений усиливаются другим итогом: за три игры российские клубы не забили ни одного мяча.
«Зенит» в итоге остался на первом месте. «Спартак» упал на последнее, хотя при победе сразу влетал бы в плей-офф. Это была первая крупная неудача Олега Кононова в роли главного тренера «Спартака». «Краснодар» вышел в плей-офф, набрал 12 очков, но пустил «Севилью» на первое место в группе по разнице мячей.