Два дня из 2018-го, когда эмоции от Лиги Европы были еще хуже

«Краснодар» и ЦСКА завершили игровой день с общим счетом 1:10 (0:5, 1:5). У ЦСКА вообще выявили худший тайм в еврокубковой истории российских команд. «Базель» так давил, что пробил по воротам «Краснодара» сразу 26 раз.

Российские топ-клубы провалились, но впереди у них еще по пять матчей группового этапа, где можно все исправить. Совсем недавно были моменты, когда исправить провал уже не получалось.