Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?

Спор «Кто круче?» всегда скатывается в плоскость денег. И если трансферную стоимость Гризманна, Неймара, Азара мы знаем – они совсем недавно переходили за большие суммы, – то как измерить, например, сколько стоит Месси? Который с детства в «Барсе» и уходить не собирается, – поэтому четкого ценника у него нет.

Выяснить, из чего состоит рынок, помогает Transfermarkt. В этом материал Руслан Копылов рассказывает его историю − как один человек изобрел концепцию, которая генерирует миллионы посетителей и управляется тысячами добровольцев.

Все придумал фанат, которого достали медленный интернет и ноль новостей о любимом клубе

В 2000 году большой фанат бременского «Вердера» Матиас Зайдель переехал в Гамбург. В новом городе он понял, что узнавать новости о любимой команде катастрофически сложно: национальные газеты про «Вердер» почти не писали, а местные вообще игнорировали чужой клуб.

«Не забывайте, это был 2000-й год, и интернет был у избранных. Поэтому я заходил на фанатские форумы одного клуба, другого и по крупицам собирал трансферные слухи и новости».