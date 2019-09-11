Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?
Спор «Кто круче?» всегда скатывается в плоскость денег. И если трансферную стоимость Гризманна, Неймара, Азара мы знаем – они совсем недавно переходили за большие суммы, – то как измерить, например, сколько стоит Месси? Который с детства в «Барсе» и уходить не собирается, – поэтому четкого ценника у него нет.
Выяснить, из чего состоит рынок, помогает Transfermarkt. В этом материал Руслан Копылов рассказывает его историю − как один человек изобрел концепцию, которая генерирует миллионы посетителей и управляется тысячами добровольцев.
Все придумал фанат, которого достали медленный интернет и ноль новостей о любимом клубе
В 2000 году большой фанат бременского «Вердера» Матиас Зайдель переехал в Гамбург. В новом городе он понял, что узнавать новости о любимой команде катастрофически сложно: национальные газеты про «Вердер» почти не писали, а местные вообще игнорировали чужой клуб.
«Не забывайте, это был 2000-й год, и интернет был у избранных. Поэтому я заходил на фанатские форумы одного клуба, другого и по крупицам собирал трансферные слухи и новости».
Умножьте бесконечные ветки сообществ на отвратительную скорость передачи данных в начале тысячелетия – и вы поймете, почему Зайдель психанул и создал свое новостное сообщество, которое будет ориентировано на переходы игроков.
Дизайн портала Transfermarkt.de родился в Microsoft Frontpage – примитивном редакторе HTML, который входил в пакет Office. В мае 2000 года Зайдель зарегистрировал сайт на бесплатном домене Denic.
Так началась история крупнейшей базы данных, которая сейчас насчитывает 550 тысяч футболистов.
Секреты успеха − стать википедией и сразу отдать власть юзерам
«Я сразу понимал: моих возможностей не хватит, чтобы самому писать обо всех трансферных слухах и новостях, – продолжает Зайдель. – Поэтому я доверился тем, благодаря кому и пришел к идее создания профильного сайта».
Зайдель активно приглашал всех трансферных гиков и любопытных фанатов. Это дало первый быстрый рост. Зарегистрированные пользователи могли создавать карточки футболистов, вносить информацию о клубах и разную статистику. Зайдель создал футбольную википедию еще до того, как появилась настоящая.
«Наши юзеры собирали данные, общались и обсуждали того или иного игрока. Мы стали огромным единым сообществом, и благодаря активности пользователей по всей Германии быстро выскочили в топ немецкого гугла».
Вторым фактором успеха стала база данных. По аналогии с википедией трансфермаркт стал лучшим другом поисковиков: «Теперь гугл умеет проверять информацию и сравнивать ее. Учитывая, что в нашей базе 550 тысяч футболистов и информация может быть неактуальной только для доли процента, мы находимся в топе доверия».
Отдельная редакция трудится над новостным порталом. Семь редакторов каждый день проверяют информацию, которая поступает от сообщества, и пишут эксклюзивные новости от собственных источников для раздела «Трансферы и слухи».
В августе 2018 года число посещений сайта в день пробило 4 миллиона и с тех пор не опускается ниже этой планки.
Сегодня контроль за Transfermarkt − у медиаменеджеров из Германии и Австрии. Но гики до сих пор в деле
В 2000 году Зайдель открывал сайт в одиночку, а потому был единоличным владельцем и акционером. В 2008 году он продал контрольный пакет (51%) немецкому медиахолдингу «Аксель Шпрингер-Ферлаг». В Германии компания владеет изданиями «Бильд», «Максим» и еще десятком других. Трансфермаркт внедрен в новостную систему холдинга, поэтому свежие слухи и инсайды оттуда автоматически попадают на сайт.
«Я воспринимаю сделку с «Аксель Шпрингер-Ферлаг» как еще один большой шаг к росту», – говорит Зайдель. И это подтверждают факты. На момент продажи контрольного пакета у трансфермаркта было всего три языковые версии: немецкая, австрийская и чешская. В январе 2009 года появилась британская локализация, а через месяц открылся transfermarkt.tv, где обсуждают матчи и готовят эксклюзивные интервью. В 2010 году сюда же добавилась итальянская и турецкая версии. Русский язык официально появился в 2016 году.
Еще десять процентов акций Зайдель продал австрийской компании e-2. В Европе e-2 обеспечивает медианаполнение для букмекерских контор. Если говорить проще, ForzaFootball, iBetLive, Sofascore и другие приложения, где можно быстро проверить исход матчей и статистику, принадлежат именно австрийцам.
Продав большую долю своего пакета, Зайдель никуда не ушел. Он руководит штатом из 35 человек и работает над расширением представительства компании. При этом отказывается от финансовых вопросов.
«Всем этим занимается «Аксель Шпрингер-Ферлаг». Я повернут исключительно на футболе».
Формирование цен − чистая демократия
Принцип, по которому работает Трансфермаркт, описали Дэвид Самптер в «Футболоматике» и Джеймс Шуровьески в «Мудрости толпы».
Легче всего его объяснить на примере из «Футболоматики»:
«Во время чемпионата мира среди женщин в июне 2015 года я испытал одну конкретную толпу. Я присоединился к членам зоологического факультета Стокгольмского университета за стаканчиком после работы и задал 25 научным работникам следующий вопрос: «В сегодняшней игре Швеции против США, сколько в общей сложности будет угловых ударов?». Диапазон догадок варьировался от 0 до 34! Но среднее арифметическое было 11,26, что очень близко к реальному числу угловых в матче».
Чем больше людей участвует в эксперименте, тем точнее получаются цифры – это и есть «мудрость толпы». Такой же принцип используют в определении рыночной цены любого игрока на трансфермаркте.
За каждую страну, представленную в базе данных, отвечает группа администраторов (скаутов данных). Руководство предпочитает брать местных, которые больше варятся в стране и лучше понимают реалии чемпионата. Эта группа проводит на форумах сайта обсуждение и анализ стоимостей игроков. В нем могут участвовать все зарегистрированные пользователи. Такая большая выборка позволяет закрыть сразу две проблемы: не тратить деньги на специалистов-оценщиков (которые субъективны так же, как и остальные) и нивелировать неадекватные предложения от троллей, которые хотят, чтобы Заболотный стоил 200 миллионов долларов.
После открытого голосования (оно обычно длится одну-две недели) администраторы выводят среднее значение. Они могут скорректировать его в нужную сторону, если считают такое решение необходимым, но чаще всего мнение администраторов совпадает с мнением пользователей.
По правилам сайта, обязательное обновление ценников всех футболистов происходит после первого круга чемпионата и по окончании сезона. Для отдельных игроков цена может пересматриваться в октябре-ноябре. Попасть вне очереди просто − это удачный или провальный старт чемпионата, вызов в сборную, серьезная травма и т.д. Так же цены обязательно пересматриваются после международных турниров.
Для РПЛ администраторы не ограничиваются лишь форумом – с мая 2018 года опросы проводят в блоге на Sports.ru. По словам создателей, это увеличило заинтересованную аудиторию с 30 человек до 700.
В этой главе научим хитростям, которые влияют на цену
Артем Заводник, представитель трансфермаркта в России, выделяет три критерия, от которых отталкиваются при формировании цены футболистов.
Во-первых, игра футболиста. В июне 2018 года Джейдон Санчо стоил 15 миллионов евро, через год его цена выросла в 6 раз. Все это благодаря 12 голам и 14 ассистам в Бундеслиге, а также вызову в сборную. Но поскольку цену определяют пользователи, здесь очень важно попасть в правильный момент сезона.
В декабре 2018 года администраторы трансфермаркта пересматривали стоимость игроков АПЛ. Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» потеряли в цене из-за ужасных результатов при Моуринью. Но после поражения от «Ливерпуля» (1:3) его уволили, и команда с приходом Сульшера расцвела. Из-за этого администраторы форума запустили внеочередной опрос. В марте 2019 Рэшфорд, Лингард и Погба – лидеры новой команды – синхронно подскочили в цене.
Второй критерий – возраст. Как бы ни был крут игрок, он стареет. В трасфермаркте есть правило: после 30 лет футболисты вряд ли подорожают вдвое, а после 33 и вовсе принято постепенно снижать цену. Машина Фабио Квальярелла, несмотря на 26 голов и статус лучшего бомбардира Серии А, по итогам сезона подорожал всего на полмиллиона: с 2 млн евро до 2,5. Молодые игроки, наоборот, с любым удачным действием растут в цене в геометрической прогрессии.
Третий критерий – банальный спрос. И вот тут очень важна грамотная работа администраторов. Например, в Португалии им удается очень точно показывать разрыв между троицей «Порту», «Бенфика», «Спортинг» и всеми остальными. Причина простая: из условной «Браги» никто не уезжает в Европу за 30-40 млн евро.
А вот во Франции два года назад специально завысили стоимость всех футболистов − в особенности молодых и перспективных. Хороший пример – 22-летний Венсан Козьелло: он уходил в «Кельн» за 3 миллиона евро, а на трансфермаркте оценивался в 11.
«В российском чемпионате тоже есть своя уникальная специфика в виде лимита на легионеров. Он также влияет на стоимость игроков, в особенности с российским паспортом», – рассказывает Заводник.
Резиуан Мирзов из «Ростова» ушел в «Спартак» за 4 млн евро, но в стоимости до сих пор указано 2,5 млн. В таких случаях администрация предпочитает действовать аккуратно и не взвинчивать цифры. Потому что такая цена возможна только внутри РПЛ. Европейские клубы вряд ли буду покупать немолодого и не очень забивного вингера так дорого.
Такая же ситуация происходит и в АПЛ: клубы переплачивают за трансферы внутри лиги и английский паспорт, не особо переживая за сумму. «Юнайтед» купил защитника Харри Магуайра за 80 млн фунтов, хотя его стоимость на Трансфермаркте – в районе 50. Лишняя тридцатка – накрутка за национальность, острую необходимость усиления и удачные действия президента «Лестера» в переговорах.
Глава международного отдела Томас Линц поясняет:
«Важно понимать, что указанная нами рыночная стоимость футболистов не должна рассматриваться как прогнозируемая цена будущего трансфера. Хотя в некоторых случаях она или близка к реально выплаченной сумме, или в точности ей соответствует. В нашей системе трансферная стоимость есть даже у свободных агентов, которых любой клуб может приобрести бесплатно. Мы стараемся показать общую ценность игрока как футбольного актива».
Минусы системы: слабости в нюансах и открытая редактура
Трансфермаркт до сих пор работает по принципу википедии – это открытая площадка, где каждый может редактировать информацию. Да, есть редакторы и суперадминистраторы, которые регулярно проверяют информацию, но очень многое зависит от субъективного мнения.
Еще администраторы по-разному подходят к подсчету стоимости, а статистические данные там иногда стоит перепроверять. Например, по данным официального сайта Бундеслиги у Санчо в прошлом сезоне 12 голов и 14 голевых, но трансфермаркт насчитал 12 и 17 соответственно. И такие разбежки встречаются очень часто.
Другая проблема − указание причин, по которым игрок пропускает матч. В их списках он просто оказывается «вне заявки», хотя главный тренер сообщал, что все из-за травмы. Еще один пример: Эшли Янг набрал 5 желтых за первую половину сезона и пропускал матч с «Арсеналом», но в его профиле нет отметки о дисциплинарном наказании.
Сегодня сайту явно не хватает редакторов, чтобы отслеживать все травмы и дисквалификации. Профильные сайты вроде Whoscored, Premierinjuries и официальные ресурсы чемпионатов справляются с этим гораздо лучше – но они и охватывают гораздо меньший диапазон футболистов.
Да, подход открытого сообщества вызывают у профи примерно такую же реакцию, что и википедия. Здесь есть место ошибкам и субъективизму, а Месси стоит почти вдвое дороже Роналду (150 млн евро против 90). Но уже многие годы это единственное место в интернете с информацией о 550 тысячах игроков, которая настолько детальна и структурирована.