Антон Миранчук пропал. В 2021 году он ни разу не сыграл в основе – пока агент называет врача «Локо» иудой, а клубы обсуждают трансфер

Миранчук был лидером «Локомотива». А потом наступил 2021 год

Осенью 2020 года мы на «Голе» выпустили материал, где рассказали о ярком преображении Антона Миранчука. Тогда он забил «Атлетико» (сыграли 1:1) и обсуждал новый контракт с клубом. За весь 2020 год Миранчук имел 10 голов и пять ассистов. Его последний гол был в декабрьском матче с «Рубином». Последняя игра в основе – 17 декабря против «Химок».

2021 год начался для Миранчука с двух матчей в запасе. Дальше он регулярно выходил на замену, но больше ни разу не начал матч в старте. За это время Миранчук только дважды сыграл хотя бы тайм, остальные разы – меньше. В сезоне-2021/22 Антон Миранчук проводит на поле в среднем по 19 минут. Его статистика: четыре матча и один ассист.

С такими показателями Антон Миранчук мелькает во всех летних трансферных новостях. Он был в списке игроков, которых Томас Цорн предлагал другим клубам. Пока из той инсайдерской информации подтвердилась только одна фамилия: Крыховяк продан «Краснодару». Нобель Арустамян писал его первым в списке фамилий.