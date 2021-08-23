Антон Миранчук пропал. В 2021 году он ни разу не сыграл в основе – пока агент называет врача «Локо» иудой, а клубы обсуждают трансфер
Миранчук был лидером «Локомотива». А потом наступил 2021 год
Осенью 2020 года мы на «Голе» выпустили материал, где рассказали о ярком преображении Антона Миранчука. Тогда он забил «Атлетико» (сыграли 1:1) и обсуждал новый контракт с клубом. За весь 2020 год Миранчук имел 10 голов и пять ассистов. Его последний гол был в декабрьском матче с «Рубином». Последняя игра в основе – 17 декабря против «Химок».
2021 год начался для Миранчука с двух матчей в запасе. Дальше он регулярно выходил на замену, но больше ни разу не начал матч в старте. За это время Миранчук только дважды сыграл хотя бы тайм, остальные разы – меньше. В сезоне-2021/22 Антон Миранчук проводит на поле в среднем по 19 минут. Его статистика: четыре матча и один ассист.
С такими показателями Антон Миранчук мелькает во всех летних трансферных новостях. Он был в списке игроков, которых Томас Цорн предлагал другим клубам. Пока из той инсайдерской информации подтвердилась только одна фамилия: Крыховяк продан «Краснодару». Нобель Арустамян писал его первым в списке фамилий.
Ситуация с Миранчуком оставалась на уровне слухов, но по ней высказался его агент Вадим Шпинев. Главное:
1) ЦСКА и «Зенит» интересуются Миранчуком. Так Шпинев подтвердил слухи об их переговорах с «Локомотивом».
2) Миранчук имеет проблему в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Он получил травму еще в январе, испытывает боль даже на тренировках. Поэтому играет так мало.
3) Агент винит во всем директора медицинского департамента «Локомотива» Алексея Репетюка – считает, что тот ничего не делает. Цитата Шпинева: «Потому что он иуда в первую очередь».
Что осложняет ситуацию Миранчука: новый контракт, конкуренция, личные амбиции
🎲 Травма Миранчука известна – о ней писал даже Transfermarkt. В апреле Николич рассказывал, что Миранчук скоро вернется на поле. Тот же агент Шпинев перед этим тоже высказывался о травме: рассказывал о восстановлении, которое никто не хочет форсировать. Тогда он говорил: «Главная задача, чтобы игрок полностью восстановился».
🎲 Еще в ноябре 2020 года «Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком до лета 2024 года. Сам Миранчук это комментировал так: «В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков». Длительный контракт Миранчука увеличивает цену.
🎲 Из-за ситуации с травмой Миранчука больше всего выиграл Рифат Жемалетдинов. Он получил постоянное место в основном составе. И провел лучшее время в карьере. За все турниры в 2021 году Жемалетдинов забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Новый сезон он начал с трех голов и трех ассистов. Теперь Жемалетдинов – главный игрок «Локомотива».
🎲 Антон Миранчук всегда хотел играть именно в «Локомотиве». Еще он постоянно говорил, что не считает себя хуже брата. Его главная мечта – такой же переход в европейский клуб. В России Антон Миранчук изначально видел себя только в «Локомотиве». Но за год потерял место в основе, пропустил Евро-2020 и потерял ту голевую рекламу из матчей Лиги чемпионов.
🎲 Миранчук реально может играть намного лучше. Сезон-2018/19 был для него лучшим в «Локомотиве». Тогда Миранчук провел в РПЛ 26 матчей, забил 11 голов и сделал два ассиста. В тот год Миранчук был еще и главным пенальтистом «Локомотива» (забил четыре раза). И в среднем проводил на поле по 69 минут.
🎲 За Миранчука переживает и его первый тренер – советует ему переходить в «Зенит». Все лето Антон Миранчук постоянно выкладывает посты с тренировок. Таким радостным он был 5 июля, когда обнимался с Жемалетдиновым и Смоловым. Есть фото и от 28 июля – ничто не намекает на его сложную ситуацию.
Летом было и такое:
Еще недавно Антон Миранчук играл так: