Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму

Албанцев обидели дважды – включили чужой гимн и назвали армянами

Франция обыграла Албанию 4:1, игре предшествовал скандал. Вместо гимна Албании французы включили гимн Андорры, чем очень удивили гостей.

Те не захотели начинать матч, пока не будет сыгран гимн их страны, так что начало игры отложили на семь минут. Гимн Албании все-таки прозвучал, но произошел новый конфуз: диктор на «Стад де Франс», извиняясь, назвал Албанию Арменией.

Гризманн впервые в карьере не забил пенальти в сборной

Франция к 36-й минуте вела 2:0 и получила право на пенальти. К мячу подошел Антуан Гризманн и послал его в перекладину. До этого он забил семь из семи 11-метровых за сборную, сейчас не сложилось. Из результативных действий – только голевой пас на Комана, когда французы забивали третий гол.

На видео с 3:07:

Турция 88 минут не могла забить Андорре. Но все же выиграла и догнала Францию

28:4 по ударам в игре с аутсайдером, но всего один гол, забитый на предпоследней минуте – Туфан после углового точно пробил головой. Такие очки вообще нельзя было терять – слишком жесткая борьба в группе. После победы Исландии над Молдавией (3:0) по итогам пяти туров у трех команд – Франции, Турции и Исландии – по 12 очков.

Зинченко посвятил гол за Украину своей маме

Украинцы выиграли четвертый матч из пяти в своей отборочной группе, разгромив на выезде Литву 3:0. Счет открыл игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко – получил мяч в штрафной после паса Марлоса и сильно пробил низом в дальний угол.

На видео с 8:30:

«Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное будет», – сказал футболист после игры.

Круче Кейна в сборной Англии только Линекер

Англичане буднично грохнули 4:0 болгар, теперь у них 14:1 всего в трех матчах группы. Хет-трик в игре с Болгарией оформил Харри Кейн – за сборную теперь у него 25 голов в 40 матчах, больше за такой период в ее истории забивал лишь Гари Линекер (27). Сейчас Кейн – 14-й в списке лучших бомбардиров сборной, на вершине – Руни с 53 мячами.

Кстати, болгарам два из трех голов Кейн забил с пенальти. Всего таких голов за Англию у Кейна восемь, впереди только лишь Фрэнк Лэмпард (9).

Роналду снова забил за Португалию. Голов у него втрое больше, чем у всего состава сборной

Сербы отчаянно сопротивлялись португальцам, но все равно проиграли 2:4. Криштиану Роналду забил им за десять минут до конца матча. Это его 89-й гол за Португалию. Даже если собрать вместе все голы остальных игроков команды, все равно получится втрое меньше. Например, второй по списку Жоау Моутинью забил семь.

Криштиану забил, реализовав выход один на один. Впрочем, есть серьезное подозрение на офсайд.

На видео с 5:30: