Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Заявитель – бывшая девушка

Потом Метцельдер был экспертом на немецком ТВ. В апреле появилась информация о том, что он может получить работать в «Лейпциге», «Шальке» он был интересен в качестве нового спортивного директора. Кроме того, он мог получить работу и в немецком футбольном союзе – говорилось даже о посте президента.

Сейчас Метцельдер попал в заголовки по гораздо менее приятной причине. В небольшом городе Хеннеф он был задержан полицией по подозрению в распространении детской порнографии. RTL сообщает: Метцельдера обвиняют не в производстве, а именно в распространении такого материала через WhatsApp.

По данным Bild, информатором полиции выступила женщина, с которой Метцельдер встречался больше года – она показала 15 фотографий с детским порно, которые получила через WhatsApp. Сам экс-футболист не сопротивлялся аресту, предоставив полиции свой дом для обыска. Полицейские анализируют улики, подозреваемого пока не арестовали.

Телекомпания ARD на время расследования приостановила сотрудничество с Метцельдером. Кроме того, он не сможет посетить футбольный лагерь в Оствестфален-Липпе, где должен был тренироваться с детьми с 13 по 18 октября.