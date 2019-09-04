Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Заявитель – бывшая девушка
Что мы знаем о Кристофе Метцельдере. Немецкий защитник «Боруссии», «Реала» и «Шальке», сыграл почти 50 матчей за сборную Германии, был в шаге от завоевания Кубка УЕФА, но зато выигрывал чемпионаты Германии и Испании, плюс увез две медали чемпионатов мира – «серебро» и «бронзу».
Травмы убивали его карьеру, но он терпел, иронизируя над тем, что до сих пор хранит справку об инвалидности, выданную ему в 23 года. Перейдя в «Шальке», он уговорил Рауля составить ему компанию – в того как раз перестали верить в «Реале». В «Шальке» Метцельдер застал молодого Нойера и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Закончить карьеру пришлось в 32.
Потом Метцельдер был экспертом на немецком ТВ. В апреле появилась информация о том, что он может получить работать в «Лейпциге», «Шальке» он был интересен в качестве нового спортивного директора. Кроме того, он мог получить работу и в немецком футбольном союзе – говорилось даже о посте президента.
Сейчас Метцельдер попал в заголовки по гораздо менее приятной причине. В небольшом городе Хеннеф он был задержан полицией по подозрению в распространении детской порнографии. RTL сообщает: Метцельдера обвиняют не в производстве, а именно в распространении такого материала через WhatsApp.
По данным Bild, информатором полиции выступила женщина, с которой Метцельдер встречался больше года – она показала 15 фотографий с детским порно, которые получила через WhatsApp. Сам экс-футболист не сопротивлялся аресту, предоставив полиции свой дом для обыска. Полицейские анализируют улики, подозреваемого пока не арестовали.
Телекомпания ARD на время расследования приостановила сотрудничество с Метцельдером. Кроме того, он не сможет посетить футбольный лагерь в Оствестфален-Липпе, где должен был тренироваться с детьми с 13 по 18 октября.
Комментарии в том числе самого Метцельдера немецкой прессе пока получить не удалось. Известно, что экс-футболист активно сотрудничал с благотворительными организациями: например, выступал представителем ЧМ среди инвалидов в 2006 году, также представлял Herzenswünsche – ассоциацию, поддерживающую тяжелобольных детей и подростков, рекламировал Roterkeil.net – организацию, выступающую против детской проституции.
Еще у Метцельдера уже 13 лет работает им же основанный фонд поддержки детей из неблагополучных семей.