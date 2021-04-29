Кристоф Метцельдер

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Экс-игрок сборной Германии Метцельдер получил 10 месяцев условного срока. Он распространял детскую порнографию
#Кристоф Метцельдер
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Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Заявитель – бывшая девушка
#Кристоф Метцельдер
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