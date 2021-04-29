Экс-игрок сборной Германии Метцельдер получил 10 месяцев условного срока. Он распространял детскую порнографию

Кристоф Метцельдер отказался от ордена «За заслуги перед Германией» прямо во время заседания суда.

Метцельдер признался в распространении детской порнографии еще в сентябре 2020 года. Он хранил 297 файлов в памяти телефона и отправлял их трем женщинам.

Одна из женщин сама заявила в полицию, когда Метцельдер прислал ей эти файлы. На заседании суда он рассказал, что еще и оставлял резкие комментарии в чатах.

Во время игровой карьеры Метцельдер играл за «Боруссию», «Реал» и «Шальке». В составе сборной Германии он выигрывал серебро ЧМ и серебро Евро.