Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб после аварии. Еще один пилот – в больнице

В бельгийском городе Спа проходила гонка «Формулы-2». Во время прохождения поворота «Радийон» 22-летний французский гонщик Антуан Юбер вылетел в барьеры. Машину отбросило на трассу, и в нее врезался автомобиль Хуана-Мануэля Корреа. Третьим пострадавшим в аварии был японец Марино Сато, но он смог выбраться из болида.

Гонка была отменена. На место происшествия прибыли восемь медицинских бригад. Позже международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о смерти Юбера. От полученных травм он скончался через полтора часа после аварии – в 18:35 по местному времени.

Корреа доставили в больницу в Льеже, он – в стабильном состоянии. Более подробную информацию сообщат позже.