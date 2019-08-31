Деспотович – главный шоумен РПЛ: забивает красиво, промахивается с трех метров, круто празднует

«Оренбург» завис в нижней части турнирной таблицы, но его матчи все равно смотреть интересно хотя бы из-за Джордже Деспотовича. 27-летний сербский легионер переехал в прошлом году из Казахстана, где играл несколько лет, а еще чуть было не стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

В прошлом сезоне в РПЛ с Деспотовичем познакомились благодаря его голам «Локомотиву», «Динамо» и ЦСКА, еще веселее дело пошло сейчас.

1-й тур. «Оренбург» проиграл 1:2 «Ростову», единственный гол забил Деспотович. Причем пробил перевязанной после повреждения головой.

На видео с 4:58.

2-й тур против ЦСКА. Серб чуть не принес очки своему клубу, на последней минуте запоров выгоднейший момент. Здорово спас Акинфеев.

На видео с 5:52.

3-й тур. «Оренбург» уступил «Зениту», а серб упустил супермомент в начале матча – чемпиона еле-еле сумел выручить Лунев после удара с нескольких метров.

На видео с 1:27.

Исправился в четвертом туре, забив один из лучших голов чемпионата – «Ахмату» через себя в падении. Огонь! Кстати, в этой игре Деспотович выиграл сразу девять верховых дуэлей – тоже приличная цифра.

5-й тур против «Тамбова». «Оренбург» вытащил ничью 2:2, но Деспотович отметился голевой ошибкой – пошел за Гогуа при стандарте, потом остановился, а тот без опеки и открыл счет.

6-й тур против «Сочи». Аж 17 (!!) раз выиграл верховые единоборства, но радоваться рано. Упустил два отличных момента, главный из которых состоялся в первом тайме.

На видео с 2:45.

7-й тур, матч с «Арсеналом». «Оренбург» проиграл 1:2, но Деспотович снова провел огненный матч – четыре удара из шести попали в створ, а еще состоялся красивый гол.

В восьмом туре Деспотович забил попроще – с пенальти, но зато вратарю, который их часто отражает – Александру Беленову. Бонусом – празднование, серб изобразил быка. Так он, кстати, праздновал и неделю назад.

Деспотович – лучшая реклама матчей «Оренбурга». Клуб после заметных потерь в составе не очень похож на себя прошлогоднего, но скучать по-прежнему не дает. Главным образом – из-за своей сербской звезды, которая абсолютно в каждом туре выдает что-то особенное. Хоть и не всегда результативное.