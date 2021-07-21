Кто такой Штефан Кунц – возможно, новый тренер сборной России: работал в полиции и звонит своим игрокам просто поболтать

Что известно об этом Кунце: уже пять лет в молодежной сборной, с которой дважды брал Евро

Штефан Кунц начал свою тренерскую карьеру в 1999 году. Он работал в крайне серых клубах, да и тренировал слабовато. Пиком короткого тренерского забега в командах был «Карлсруэ». А дальше – все, тишина, пара лет спортивным директором в местечковых клубах и тренерская спячка на много лет (начиная с 2004-го), хотя параллельно он работал в руководствах различных клубов.

В 2016-м Немецкий футбольный союз позвал Кунца тренировать сборную U21. Он так и работает там до сих пор. За пять лет он дважды был чемпионом Европы – в 2017-м и в 2021-м. И один раз добирался до серебряных медалей Евро (в 2019-м).

В марте Кунц был одним из кандидатов на место тренера взрослой сборной Германии. Тогда мы рассказывали о его методах успеха с молодежкой. Вот цитата из того текста:

«Он объяснял, почему так успешно работает с молодежью. Кунц становится для них своим: следит за их жизнью в инстаграме и отмечает любые успехи. Когда четыре игрока в какой-то момент опоздали, он не накладывал штраф. Просто сказал об альтернативе – нужно спеть перед всей командой.

Кунц обрубает все разговоры о перспективах немецкой молодежки. Он вспоминал, что раньше они с Левом были на постоянном контакте. После победного Евро из команды Кунца было 10-12 кандидатов во взрослую сборную. Потом их поток резко сократился. «Мы с Левом больше не разговариваем, потому что массы талантов больше нет», – говорил Кунц».

Самое важное качество Кунца – он любит говорить с футболистами, чтобы получше узнавать о делах своих игроков. «Я часто общаюсь с футболистами. Я могу позвонить им, даже когда нет перерывов на игры сборной – чтобы просто обсудить успехи, неудачи и повседневные дела. Для меня важно, чтобы мои игроки понимали: я – не просто тренер на две недели. Я – человек, с которым они вместе представляют честь огромной страны».