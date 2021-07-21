Штефан Кунц
Россия
Германия
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#Штефан Кунц #Россия #Германия

Кто такой Штефан Кунц – возможно, новый тренер сборной России: работал в полиции и звонит своим игрокам просто поболтать

4 часа назад

8 июля – РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым.

20 июля – у сборной России все еще нет тренера, но появились первые слухи о том, кто займет эту должность.

Немец Штефан Кунц – главный кандидат

Помните: инсайды – это всегда сомнительная информация. Но это надежные источники + сам факт появления таких новостей означает интерес к персоне.

Что говорят о новом тренере сборной:

«Чемпионат»: на данный момент в шорт-листе РФС осталось три кандидата – это Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. С тренером молодежной сборной Германии провели предметные переговоры, он – фаворит. Бердыев – резервный вариант.

• «Р-Спорт» тоже пишет, что заменой Черчесова станет тренер из Германии. Но имя не называет.

Что известно об этом Кунце: уже пять лет в молодежной сборной, с которой дважды брал Евро

Штефан Кунц начал свою тренерскую карьеру в 1999 году.  Он работал в крайне серых клубах, да и тренировал слабовато. Пиком короткого тренерского забега в командах был «Карлсруэ». А дальше – все, тишина, пара лет спортивным директором в местечковых клубах и тренерская спячка на много лет (начиная с 2004-го), хотя параллельно он работал в руководствах различных клубов.

В 2016-м Немецкий футбольный союз позвал Кунца тренировать сборную U21. Он так и работает там до сих пор. За пять лет он дважды был чемпионом Европы – в 2017-м и в 2021-м. И один раз добирался до серебряных медалей Евро (в 2019-м).

В марте Кунц был одним из кандидатов на место тренера взрослой сборной Германии. Тогда мы рассказывали о его методах успеха с молодежкой. Вот цитата из того текста:

«Он объяснял, почему так успешно работает с молодежью. Кунц становится для них своим: следит за их жизнью в инстаграме и отмечает любые успехи. Когда четыре игрока в какой-то момент опоздали, он не накладывал штраф. Просто сказал об альтернативе – нужно спеть перед всей командой.

Кунц обрубает все разговоры о перспективах немецкой молодежки. Он вспоминал, что раньше они с Левом были на постоянном контакте. После победного Евро из команды Кунца было 10-12 кандидатов во взрослую сборную. Потом их поток резко сократился. «Мы с Левом больше не разговариваем, потому что массы талантов больше нет», – говорил Кунц».

Самое важное качество Кунца – он любит говорить с футболистами, чтобы получше узнавать о делах своих игроков. «Я часто общаюсь с футболистами. Я могу позвонить им, даже когда нет перерывов на игры сборной – чтобы просто обсудить успехи, неудачи и повседневные дела. Для меня важно, чтобы мои игроки понимали: я – не просто тренер на две недели. Я – человек, с которым они вместе представляют честь огромной страны».


Прошлое Кунца: английские рокеры высмеивали его фамилию через каламбур с вагиной, а Германия с ним в составе ни разу не проиграла

🇩🇪 Что там про тренерство в сборной? Да, видимо, он действительно мог занять эту должность в главной команде Германии: «Мы договорились о диалоге, который так и не состоялся. Ханси [Флик] в какой-то момент стал более предпочтительным вариантом».

🚨 До приглашения от «Боруссии» из Нойнкирхена он работал в полиции: «Мне нравилась эта работа, она была интересной. Возможно, мне просто везло на классные ситуации».

🔥 В сборной он сыграл 25 матчей. И ни разу Германия не проиграла при нем в составе.

🎤 На Евро-1996 Германия выбила Англию в полуфинале по пенальти. Один из ударов реализовал Штефан Кунц. После этого группа The Lighting Seeds выпустила песню Three Lions 98, в которых четыре немца появляются в майках с надписью «Kuntz». Это слово похоже на английское Cunts, что в переводе значит *** [вагины].

Сам Кунц говорил: «Мама спрашивала, почему группа сделала так. Я знал, что они хотели передать. Но я не хотел ее расстраивать, поэтому соврал».

🌍 Повезет сборную Германии на Олимпиаду-2020 в Токио.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, SVEN SIMON/Global Look Press
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