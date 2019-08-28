«Зенит» в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Очень давно не играл в Лиге чемпионов «Ред Булл». 13 раз австрийцы пытались преодолеть квалификацию, но это было безуспешно. Единственный раз удалось в сезоне-1994/95, когда они выступали под названием «Казино» и играли в группе с будущими финалистами – «Миланом» и «Аяксом».

Чешская «Славия» последний и единственный раз выступала на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2007/08. Там она заняла третье место, обыграла румынский «Стяуа» и сгорела 0:7 «Арсеналу» в гостях.

Дважды в группе играл бельгийский «Генк», последний раз это было в сезоне-2011/12. Всего за 12 матчей бельгийцы ни разу не победили, зато запомнились поражениями 0:5 от «Челси», 0:6 от «Реала» и 0:7 от «Валенсии».

Когда будет жеребьевка

Она пройдет в четверг, 29 августа. Начало – в 19:00 (МСК).