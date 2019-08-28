«Зенит» в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов
Что нужно знать о наших клубах
«Зенит» как чемпион России посеян в первой корзине. Он не встретится с чемпионами топ-5 лиг, а также обладателями еврокубков прошлого сезона.
Однако кто-то из этих соперников обязательно попадет «Локомотиву», который располагается в четвертой корзине.
Готовые корзины
Корзина 1: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит».
Корзина 2: «Реал», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи», «Боруссия» Д, «Аякс», «Бенфика», «Шахтер».
Корзина 3: «Валенсия», «Интер», «Байер», «Лион», «Олимпиакос», «Ред Булл», «Брюгге», «Динамо» З.
Корзина 4: «Аталанта», «Лейпциг», «Лилль», «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Славия», «Црвена Звезда».
Участники по странам
- Англия, Испания, Италия, Германия – 4
- Франция – 3
- Россия, Бельгия – 2
- Португалия, Голландия, Украина, Австрия, Греция, Хорватия, Сербия, Чехия, Турция – 1
Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном
21 из 32 клубов снова выступают в Лиге чемпионов.
Кого недосчитались в этот раз: «МЮ», «Рома», «Шальке», «Хоффенхайм», «Монако», «Порту», ЦСКА, «ПСВ», «Виктория», «Янг Бойз» и АЕК.
Кто вместо них: «Челси», «Аталанта», «Байер», «Лейпциг», «Лилль», «Зенит», «Олимпиакос», «Генк», «Динамо» З, «Ред Булл» и «Славия».
Кто сыграет впервые в своей истории
Только «Аталанта». Клуб из Бергамо еще никогда не играл в Лиге чемпионов, но теперь попал с третьего места по итогам прошлого сезона Серии А.
Очень давно не играл в Лиге чемпионов «Ред Булл». 13 раз австрийцы пытались преодолеть квалификацию, но это было безуспешно. Единственный раз удалось в сезоне-1994/95, когда они выступали под названием «Казино» и играли в группе с будущими финалистами – «Миланом» и «Аяксом».
Чешская «Славия» последний и единственный раз выступала на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2007/08. Там она заняла третье место, обыграла румынский «Стяуа» и сгорела 0:7 «Арсеналу» в гостях.
Дважды в группе играл бельгийский «Генк», последний раз это было в сезоне-2011/12. Всего за 12 матчей бельгийцы ни разу не победили, зато запомнились поражениями 0:5 от «Челси», 0:6 от «Реала» и 0:7 от «Валенсии».
Когда будет жеребьевка
Она пройдет в четверг, 29 августа. Начало – в 19:00 (МСК).