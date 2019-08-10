Шотландский клуб пригрозил выгнать фанатов с трибун, если они будут кормить чаек на матчах

В марте 2019-го шотландский «Куин оф зе Саут» отметил свое столетие. Клуб обычно играет в лигах ниже Премьершипа, а в сезоне-2007/08 попал в заголовки, дойдя до финала Кубка Шотландии (который проиграл «Рейнджерсу» 2:3).

Благодаря этому «Куин оф зе Саут» дебютировал в Лиге Европы, где сразу же уступил датскому «Норшелланну» (оба матча по 1:2).

Сейчас клуб играет в шотландском Чемпионшипе. На днях он призвал в твиттере бросать мусор в корзины и ни в коем случае не кормить чаек, чтобы те не летали по стадиону. Тех, кто все равно будет кормить их, грозят выдворить с арены.