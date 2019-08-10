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#Чемпионшип Шотландии #Футбол #Куин оф зе Саут

Шотландский клуб пригрозил выгнать фанатов с трибун, если они будут кормить чаек на матчах

10 августа 2019, 13:55

The Scottish Sun

В марте 2019-го шотландский «Куин оф зе Саут» отметил свое столетие. Клуб обычно играет в лигах ниже Премьершипа, а в сезоне-2007/08 попал в заголовки, дойдя до финала Кубка Шотландии (который проиграл «Рейнджерсу» 2:3).

Благодаря этому «Куин оф зе Саут» дебютировал в Лиге Европы, где сразу же уступил датскому «Норшелланну» (оба матча по 1:2).

Сейчас клуб играет в шотландском Чемпионшипе. На днях он призвал в твиттере бросать мусор в корзины и ни в коем случае не кормить чаек, чтобы те не летали по стадиону. Тех, кто все равно будет кормить их, грозят выдворить с арены.

Клуб пытается избавиться от нашествия чаек разными способами – включает звуки хищных птиц, запускает красных воздушных змеев, персонал до позднего вечера выгоняет их с футбольного поля.

Стадион «Палмерстон Парк» вмещает 8690 болельщиков, сидячих мест там всего 3377.

В комментариях возмутились этому предупреждению, указав на то, что на матчи и так мало кто ходит. В самом деле, средняя посещаемость домашних игр «Куин оф зе Саут» в прошлом сезоне составила 1711 человек.

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