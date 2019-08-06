Мы тоже любим Чалова, но вера в тренера важнее. Черчесов прав
Результаты сборной России прошлым летом, казалось, исключили все вопросы к Станиславу Черчесову по выбору состава. Команда лишь в серии пенальти проиграла выход в полуфинал ЧМ-2018, ее полюбили по всей стране, теперь любой матч России собирает полные стадионы.
Впрочем, один вопрос не задать было нельзя, и об этом говорили еще в разгар прошлого сезона – Федор Чалов много забивает, но в сборной не играет, иногда даже не вызывается. Как так? Почему это происходит?
Как оказалось, этот вопрос мучает многих и остается в рунете главным к тренеру.
Почему вообще Чалова хотят видеть в сборной болельщики, чем он, по их мнению, заслужил играть в основе. Ответить легко и без гугла.
• Чалов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ (15 голов), еще и всего в 21 год. Аргумент бесспорный.
• Чалов еще и классный ассистент – семь голевых передач в сезоне-2018/19, больше делали только Дзюба, Жоаозиньо и Газинский.
• Он крут не только во внутреннем чемпионате – доходил до четвертьфинала Лиги Европы, неоднократно играл в Лиге чемпионов. Забивал в том числе «Арсеналу» и «Реалу». Не у многих российских форвардов есть такие заслуги.
• Он забивает разнообразно – с любой из ног, на скорости, на дриблинге, при этом умеет отрабатывать в обороне и считается командным игроком.
• Он продолжает здорово играть и в новом сезоне – во втором туре сделал классный голевой пас Сигурдссону, в третьем заработал решающий пенальти, который сам и забил, в четвертом – также забил красивый победный гол.
• Менее чем за три года Чалов забил 29 голов в Премьер-лиге, но в сборной у него всего 35 минут сыгранных минут. 26 против Бельгии (1:3), еще девять – с Казахстаном (4:0). В обоих случаях он дважды выходил на замену.
Что говорил Черчесов за последний год о Чалове.
Перед ЧМ-2018: «Мы смотрим за Чаловым и Ташаевым внимательно, они нас устраивают по игровым качествам и человеческим».
Перед сентябрьскими матчами в 2018-м: «У меня не было сомнений, Заболотный или Чалов – Федор нужен был молодежной сборной. Такое решение приняли, от него не отходим».
Перед матчами октября: «Чалов ни в тот раз не рассматривался, ни в этот. Если бы он рассматривался, то был бы в этом списке. Всему свое время. Игра в клубе и сборной – это совершенно разные вещи. Нужно проявлять себя в молодежной сборной и добиваться с ней результата».
В ноябре: «Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем время сначала обжиться. Потом он будет выходить на матчи».
В декабре: «Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде. Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла».
По итогам июньских матчей: «Чалов сидел на скамейке запасных, причем делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня».
Наконец, свежее интервью: «На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Дзюба, Артем – капитан, лидер команды, от этого же тоже нужно отталкиваться. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Тем более вы не забывайте, что Федя еще и в молодежной сборной может играть. Всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять».
И еще такая цитата, чтобы всем было понятно.
«У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище».
Исходные данные:
- Чалов продолжает забивать за ЦСКА;
- Черчесов старается аккуратно подпускать игрока к команде;
- Он не рассчитывает на Чалова как на игрока стартового состава, пока не слишком рассматривает его и как игрока обоймы.
Так почему он не выходит на поле? Версий сразу несколько.
• Сборная России уже полтора года играет по схеме 4-2-3-1. Нет речи ни о каком сдвоенном центре форвардов, Дзюба здесь и правда основной нападающий. Черчесову всегда был нужен мощный фактурный форвард, способный бороться за верховые мячи, оттягивать на себя защитников, скидывать под удар. Причем не только в штрафной площади, а вообще на любом пространстве. Можно вспомнить Кураньи в «Динамо» или Павлюченко в «Спартаке». Чалов – игрок совершенно другого формата.
• Сборная нередко забивает со стандартов. Черчесову нужны люди, которые могут их заработать. На Чалове за предыдущие сезоны совершали не больше 0,9 фолов в среднем за игру, у Дзюбы этот показатель всегда располагался ближе к 2.
• Черчесов очень сильно и упрямо верит в то, что делает, тут даже нет речи о какой-то гибкости. Он не занимается экспериментами, а работает по одной и той же системе, верит, что может получить максимальный результат, прокачивая именно ее. Едва ли здесь стоит говорить о том, что он не доверяет молодым – дело не столько в возрасте, сколько в соответствии задумкам и задачам на поле самого Черчесова.
Первые два варианта – чисто футбольные, третий – итоговый, объединяющий. Очень легко понять, почему Чалов не поучаствовал в избиении Сан-Марино (9:0) – даже в этих матчах Черчесову не нужны эксперименты, а максимальный результат. Памятны две фразы, которые характеризуют взгляд тренера.
Ильзат Ахметов – о разговоре с Черчесовым: «Как только я приехал, он вызвал к себе в кабинет. И спросил: «Готов выигрывать чемпионат Европы?» Я сказал: «Да». «Ну тогда поехали».
Сам Черчесов о возможной работе в «Спартаке»: «Самое главное: в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста, только с этой мыслью».
Критикуя Черчесова за отсутствие на поле Чалова, следует быть последовательными. Мы часто ругаем российских футболистов за отсутствие амбиций и нежелание переезжать в топ-чемпионат из-за денег, но при этом настрой Черчесова на максимальный результат воспринимаем с усмешкой и не хотим это уважать.
Конечно, со стороны отсутствие Чалова на данный момент выглядит странно, но результат превыше всего, а сборная его дает – и прошлым летом, и осенью, и сейчас. При этом один раз Черчесов уже выдержал колоссальное давление в ситуации с Игорем Денисовым и оказался прав. По итогам всех этих ситуаций он именно в данную минуту имеет полное право на доверие. Даже если ему нужно обходиться без главного бомбардира РПЛ.