Мы тоже любим Чалова, но вера в тренера важнее. Черчесов прав

Почему вообще Чалова хотят видеть в сборной болельщики, чем он, по их мнению, заслужил играть в основе. Ответить легко и без гугла.

• Чалов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ (15 голов), еще и всего в 21 год. Аргумент бесспорный.

• Чалов еще и классный ассистент – семь голевых передач в сезоне-2018/19, больше делали только Дзюба, Жоаозиньо и Газинский.

• Он крут не только во внутреннем чемпионате – доходил до четвертьфинала Лиги Европы, неоднократно играл в Лиге чемпионов. Забивал в том числе «Арсеналу» и «Реалу». Не у многих российских форвардов есть такие заслуги.

• Он забивает разнообразно – с любой из ног, на скорости, на дриблинге, при этом умеет отрабатывать в обороне и считается командным игроком.

• Он продолжает здорово играть и в новом сезоне – во втором туре сделал классный голевой пас Сигурдссону, в третьем заработал решающий пенальти, который сам и забил, в четвертом – также забил красивый победный гол.

• Менее чем за три года Чалов забил 29 голов в Премьер-лиге, но в сборной у него всего 35 минут сыгранных минут. 26 против Бельгии (1:3), еще девять – с Казахстаном (4:0). В обоих случаях он дважды выходил на замену.

Что говорил Черчесов за последний год о Чалове.

Перед ЧМ-2018: «Мы смотрим за Чаловым и Ташаевым внимательно, они нас устраивают по игровым качествам и человеческим».

Перед сентябрьскими матчами в 2018-м: «У меня не было сомнений, Заболотный или Чалов – Федор нужен был молодежной сборной . Такое решение приняли, от него не отходим».

Перед матчами октября: «Чалов ни в тот раз не рассматривался, ни в этот. Если бы он рассматривался, то был бы в этом списке. Всему свое время. Игра в клубе и сборной – это совершенно разные вещи . Нужно проявлять себя в молодежной сборной и добиваться с ней результата».

В ноябре: «Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем время сначала обжиться . Потом он будет выходить на матчи».

В декабре: «Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде. Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла».

По итогам июньских матчей: «Чалов сидел на скамейке запасных, причем делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня ».

Наконец, свежее интервью: «На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Дзюба, Артем – капитан, лидер команды, от этого же тоже нужно отталкиваться. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Тем более вы не забывайте, что Федя еще и в молодежной сборной может играть. Всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять ».

И еще такая цитата, чтобы всем было понятно.

«У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище».