Самые кошмарные вылеты наших клубов на первом же этапе евросезонов
«Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи» в Лиге Европы и вылетел на первом же своем еврокубковом этапе. Вспоминаем, как наши клубы вылетали из еврокубков по итогам первого двухраундового противостояния. Только самые громкие поражения.
«Алания»-1996/97 от «Рейнджерс»
В 1996 году команда от России участвовала в 1/4 Лиги чемпионов («Спартак»), попытка «Алании» через полгода попасть в группу обернулась катастрофой. «Рейнджерс», безусловно, был силен, но не настолько, чтобы проигрывать ему дома 2:7. Еще 1:3 «Алания» проиграла в гостях, итого 3:10 за два матча.
«Спартак»-1997/98 от «Кошице»
Россия второй раз подряд осталась без группового этапа ЛЧ. «Спартак» умудрился проиграть словацкому «Кошице» в гостях 1:2, а дома соперник упрямо удержал 0:0. Ролик со скандированием «Романцев, убирайся» крутили по всем каналам.
ЦСКА-1998/99 от «Мольде»
Впервые наша страна могла выставить две команды в группе ЛЧ, но не получилось. «Спартак» прошел дальше, ЦСКА неожиданно споткнулся на норвежцах. Вышло оглушительно – аж 0:4 после домашних 2:0. «Фанаты бросали шарфы в море», – до сих пор памятен заголовок в одной из газет.
ЦСКА-2003/04 от «Вардара»
ЦСКА в 2003-м был самой сильной командой в России и по праву выиграл чемпионат досрочно, но в ЛЧ вылетел на первом же своем этапе, и от кого – от чемпиона Македонии. 1:2 дома, 1:1 в гостях – крах.
«Локомотив»-2006/07 от «Варегема»
«Локо» без Семина пытался вырулить сначала с Эштрековым, но не попал в ЛЧ годом ранее, а с Муслиным и вовсе вылетел из Кубка УЕФА в первом же своем раунде, неожиданно проиграв слабенькому бельгийскому «Зульте-Варегему». Дома победили 2:1, а в гостях – 0:2.
«Крылья Советов»-2009/10 от «Сент-Патрикс»
От слабых ирландцев мы еще не вылетали, но свой европозор случился и у самарцев с Леонидом Слуцким. Сначала 0:1 в Дублине, но дома были комфортные 3:0, однако под конец Самара получила дважды и по правилу гостевого гола была выбита из еврокубков.
«Зенит»-2009/10 от «Насьонала»
«Зенит» к тому времени только-только после поражения 3:4 в Португалии подписал Владимира Быстрова у «Спартака» и готовился к групповому этапу Лиги Европы. Устраивающие питерцев 1:0 сохранялись долгое время, а под конец стало 1:1, и оглушительный вылет.
«Локомотив»-2010/11 от «Лозанны»
«Локо» пошел еще дальше – умудрился проиграть команде из второй швейцарской лиги. Сыграв по 1:1 в обоих матчах, наш клуб хуже исполнил послематчевые пенальти. Кстати, в группе «Лозанна» угодила на ЦСКА, где армейцы церемониться не стали – 8:1 по сумме двух встреч.
«Спартак»-2011/12 от «Легии»
«Спартак» котировался высоко, только что побывав в четвертьфинале Лиги Европы. Сыграл тяжелую ничью 2:2 в Польше, а дома повел 2:0. Уже к перерыву стало 2:2, а на последней минуте второго тайма поляки вбили третий мяч. Ужас, который припоминали потом. Правда, недолго.
«Спартак»-2013/14 от «Санкт-Галлена»
Еще больший ужас случился через пару лет. 1:1 с очень средним швейцарским «Санкт-Галленом» на выезде были восприняты как неудача, но как тогда назвать 2:4 от него дома? «Санкт-Галлен», кстати, попал в группу к «Кубани», умудрился обыграть и ее (2:0), но в Краснодаре получил четыре безответных мяча.
«Локомотив»-2014/15 от «Аполлона»
«Локо» решил не отставать и сделать свой вылет еще более эпичным – сгореть дома от слабой команды крупно. На Кипре 1:1, а дома – аж 1:4, до сих пор совершенно необъяснимый провал.
«Спартак»-2016/17 от АЕКа
«Спартак» тоже вылетел от киприотов двумя годами позже, пусть не так крупно, но менее позорным это поражение не стало. Традиционные 1:1 на Кипре, а дома 0:1 под конец, отставка Аленичева, но что дальше было в том сезоне вы помните – Массимо Каррера и чемпионство.
«Арсенал»-2019/20 от «Нефтчи»
Тулу записывать в ряды наших топ-клубов – не ошибка, речь не о топовости, а о степени неудачи. При всем уважении к «Нефтчи», «Арсенал» должен был проходить азербайджанцев, идущих на 274 месте в рейтинге УЕФА, но проиграл дома 0:1, а в гостях вообще 0:3. Едва ли в скором времени тульский клуб сумеет исправиться в еврокубках.