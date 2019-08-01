Самые кошмарные вылеты наших клубов на первом же этапе евросезонов

«Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи» в Лиге Европы и вылетел на первом же своем еврокубковом этапе. Вспоминаем, как наши клубы вылетали из еврокубков по итогам первого двухраундового противостояния. Только самые громкие поражения.

«Алания»-1996/97 от «Рейнджерс»

В 1996 году команда от России участвовала в 1/4 Лиги чемпионов («Спартак»), попытка «Алании» через полгода попасть в группу обернулась катастрофой. «Рейнджерс», безусловно, был силен, но не настолько, чтобы проигрывать ему дома 2:7. Еще 1:3 «Алания» проиграла в гостях, итого 3:10 за два матча.

«Спартак»-1997/98 от «Кошице»

Россия второй раз подряд осталась без группового этапа ЛЧ. «Спартак» умудрился проиграть словацкому «Кошице» в гостях 1:2, а дома соперник упрямо удержал 0:0. Ролик со скандированием «Романцев, убирайся» крутили по всем каналам.

ЦСКА-1998/99 от «Мольде»

Впервые наша страна могла выставить две команды в группе ЛЧ, но не получилось. «Спартак» прошел дальше, ЦСКА неожиданно споткнулся на норвежцах. Вышло оглушительно – аж 0:4 после домашних 2:0. «Фанаты бросали шарфы в море», – до сих пор памятен заголовок в одной из газет.

ЦСКА-2003/04 от «Вардара»

ЦСКА в 2003-м был самой сильной командой в России и по праву выиграл чемпионат досрочно, но в ЛЧ вылетел на первом же своем этапе, и от кого – от чемпиона Македонии. 1:2 дома, 1:1 в гостях – крах.

«Локомотив»-2006/07 от «Варегема»

«Локо» без Семина пытался вырулить сначала с Эштрековым, но не попал в ЛЧ годом ранее, а с Муслиным и вовсе вылетел из Кубка УЕФА в первом же своем раунде, неожиданно проиграв слабенькому бельгийскому «Зульте-Варегему». Дома победили 2:1, а в гостях – 0:2.