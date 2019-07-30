Пару лет назад он играл викинга в школьном театре. Теперь – у Клоппа в «Ливерпуле»

Transfermarkt не называет сумму сделки и отмечает, что Эллиот войдет в команду «Ливерпуля» U-23. Но Юрген Клопп уже взял с собой Эллиота на небольшой сбор во Франции и выпустил в матче с «Наполи». Сам Клопп об Эллиоте такого мнения: «Он попал в «Ливерпуль» благодаря своему таланту. Харви интересовались многие клубы, но он захотел перейти к нам. Я не сомневаюсь, что он станет классным футболистом».

Что нужно знать об игре Эллиота

Пока что о нем известно не очень много. Скотт Паркер, ставший главным тренером «Фулхэма» в прошлом сезоне, аккуратно подпускал Эллиота к основе. В матчах с «Эвертоном», «Борнмутом» и «Кардиффом» он оставался в запасе. Зато во встречах с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» Паркер доверил Эллиоту 18 минут, но этого хватило футболисту, чтобы поставить рекорд Премьер-лиги.

На момент матча с «Вулвз» ему было 16 лет и 30 дней. Так он стал самым молодым футболистом в истории АПЛ (предыдущий рекорд принадлежал Мэттью Бриггзу – он сыграл за «Ливерпуль» в 2007 году в возрасте 16 лет и 65 дней).