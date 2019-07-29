Важные мелочи 3 тура РПЛ: возраст игроков «Рубина», топовый защитник «Тамбова» и возвращение Рыкова

«Динамо» 2:0 «Урал»: Рыков впервые отыграл 90 минут с прошлого сентября

Прошлый сезон Владимира Рыкова испортился из-за многочисленных травм. В октябре он пропускал 5 матчей из-за повреждения мышцы, а уже в ноябре его заменили в матче с «Рубином» из-за повреждения мениска.

Сам Владимир, видимо, давно хотел вернуться на поле. И сыграл просто отлично: сделал два отбора и три перехвата, и к тому же часто подключался в атаку.

«Давно не играл по 90 минут, устал, поэтому вышел последним из раздевалки. Видимо, ребята ждали меня, чтобы победить», – комментировал Рыков после игры.