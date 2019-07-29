Важные мелочи 3 тура РПЛ: возраст игроков «Рубина», топовый защитник «Тамбова» и возвращение Рыкова
Третий тур РПЛ вышел менее результативным, чем предыдущий, зато в нем случилось много важных моментов:
- Первое использование VAR
- Первый матч команд-фаворитов: ЦСКА и «Локо»
- Первая победа дебютанта «Тамбова», к тому же – над «Спартаком»
Обо всех этих вещах мы много писали, но в каждом матче тура остались и другие незамеченные детали, на которые важно обратить внимание.
«Динамо» 2:0 «Урал»: Рыков впервые отыграл 90 минут с прошлого сентября
Прошлый сезон Владимира Рыкова испортился из-за многочисленных травм. В октябре он пропускал 5 матчей из-за повреждения мышцы, а уже в ноябре его заменили в матче с «Рубином» из-за повреждения мениска.
Сам Владимир, видимо, давно хотел вернуться на поле. И сыграл просто отлично: сделал два отбора и три перехвата, и к тому же часто подключался в атаку.
«Давно не играл по 90 минут, устал, поэтому вышел последним из раздевалки. Видимо, ребята ждали меня, чтобы победить», – комментировал Рыков после игры.
«Уфа» 2:1 «Крылья Советов»: опять голы с фланга Комбарова
«Крылья» доминировали практически весь матч по всем статистическим показателям, но все равно проиграли. Вот цифры:
- Владение мячом: «Уфа» 32.6% – 67.4% «Крылья»
- Удары: «Уфа» 8 – 14 «Крылья»
- Точность передач: «Уфа» 72% – 83% «Крылья»
- Угловые: «Уфа» 2 – 7 «Крылья»
Итог матча решили два проигранных эпизода в начале матча. При этом средний возраст защиты «КС» – 30,5 лет, и на нехватку опыта случайные голы списать сложно.
Интересно, что за последние два матча «Крылья» пропустили пять мячей, причем три из них – с фланга Дмитрия Комбарова.
«Тамбов» 2:0 «Спартак»: Гогуа сыграл феноменально
Вообще, про Седрика Гогуа много говорили после игры. Но обсуждали в основном две темы: его забитый гол в ворота «Спартака» и фамилию, которая очень похожа на грузинскую.
Но есть другая ключевая деталь: с точки зрения защитника Гогуа провел практически идеальный матч. Во-первых, он сделал 10 выносов за матч: это выше среднего показателя любого футболиста РПЛ. Вдобавок он четыре раза блокировал удары соперника и сделал по одному отбору и перехвату.
Самое странное в этой истории – Седрик Гогуа не сыграл ни одного матча за свои последние четыре клуба:
- 2017: «Рига», ноль матчей.
- 2018: «Кайрат», ноль матчей.
- 2018: СКА Хабаровск, ноль матчей.
- 2019: «Даугавпилс», ноль матчей.
Во все клубы его пристроил агент Дмитрий Селюк. После того, как Гогуа получил приз лучшему игроку матча, он моментально посвятил награду своему агенту, который нашел для него клуб, где он может играть.
«Краснодар» 3:0 «Сочи»: гости провалились без Новосельцева
Иван Новосельцев не стал основным игроком «Зенита», и многие вообще перестали воспринимать его всерьез: зря. Из-за травмы он пропустил матч с «Краснодаром», и в основе вышел Игорь Юрганов.
Итог: в обоих мячах Ивана Игнатьева ошибки Юрганова. Интересно, что в прошлом сезоне Игорь был стабильным игроком основы и сыграл за команду 34 матча в ФНЛ. Но в РПЛ пока нервничает: в прошлом туре после его ошибки едва не забил Азмун.
«Оренбург» 0:2 «Зенит»: Оздоев продолжает тащить
Магомед Оздоев стал одним из ключевых игроков «Зенита» очень незаметно, но при этом неожиданно. Во второй половине прошлого сезона он попал в основу, а уже сейчас стал незаменимой частью тактики клуба.
В матче с «Оренбургом» у полузащитника 94% точных передач: из 66 пасов только 4 были неточными. Интересно, что с «Тамбовом» у него тоже были 94 процента, но там он сделал 81 пас.
По итогу стартового отрезка «Зенит» – единственный клуб, который выиграл три матча из трех. Кстати, в прошлом сезоне было то же самое.
«Арсенал» 2:3 «Ростов»: Шомуродов – новый лидер гостей
Эльдор Шомуродов в «Ростове» уже два года, но только сейчас начал по-настоящему тащить свою команду. В матче с «Арсеналом» у него гол (уже второй в сезоне) и голевой пас.
Интересно, что в предыдущих двух сезонах он не забивал больше трех мячей за чемпионат. Похоже, сейчас он легко преодолеет этот барьер.
В конце прошлого сезона уже было заметно, что он набрал форму: можем вспомнить гол в ворота «Краснодара», который он забил в синей плавательной шапочке.
ЦСКА 1:0 «Локомотив»: много ударов, мало в створ
Обе команды показали невероятно ужасную статистику по точности ударов, но особенно отличился «Локомотив». Смотрите сами:
- ЦСКА: 13 ударов, 4 в створ
- «Локомотив»: 9 ударов, 1 в створ
У «Локо» к тому же громко провалился новичок Живоглядов: защитник стал единственным игроком команды (включая вышедших на замену), кто вообще не сделал ни одного отбора за всю игру.
«Рубин» 1:0 «Ахмат»: у «Рубина» очень молодой состав
Средний возраст игроков в старте хозяев – 23 (!) года. Всего в основе вышло лишь три игрока старше 25 лет: Могилевец (26), Подберезкин (27) и вратарь Дюпин (31). И три – младше 20: Кварацхелия (18), Давиташвили (18) и Степанов (19).
А вот единственный гол забил 29-летний Кьяртанссон, который вышел на замену в перерыве. Исландец проводит всего лишь второй матч в «Рубине», куда он пришел в аренду из «Ростова». Кстати, в ростовской команде за восемь матчей он не забил ни одного мяча.