Мацей Рыбус

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Матч Польши и Словакии – как будто «Зенит» – «Локо»: карточки, голы, передачи делали люди из РПЛ
#Евро-2020
🇵🇱 20 быстрых историй про игроков Польши перед матчем с Россией: рэпер, артист балета и внук солдата вермахта
#Польша
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020