Лейла Фернандес

Дата рождения
6 сентября 2002 г.
Инфо
Канадская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.
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Теннис
18-летняя Радукану выиграла US Open. Она всего второй раз выступала на ТБШ
#Эмма Радукану
Теннис
Радукану и Фернандес сыграют в финале женского US Open. Впервые за 22 года трофей ТБШ разыграют тинейджеры
#US Open