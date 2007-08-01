Кубок IBU

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2-е по значимости ежегодное биатлонное кубковое соревнование
Факт
До сезона-2007/08 включительно назывался Кубок Европы по биатлону
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Биатлон
🥈 Буртасова выиграла серебро в индивидуальной гонке на Кубке IBU
#Кубок IBU
Биатлон
🥇 Шевченко выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU
#Анастасия Шевченко
Биатлон
🥇 Бабиков взял золото в спринте на этапе Кубка IBU. Он прошел гонку без промахов
#Антон Бабиков