Кристоф Гальтье

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Тренер «Лилля» выиграл чемпионат для мамы, которая лежит в больнице. Это она однажды убедила его прийти в «Лилль»
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#Кристоф Гальтье
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«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?
#Лилль