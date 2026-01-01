Кристоф Гальтье

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Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: «Мама, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет рядом с нами, но это для тебя»
#Кристоф Гальтье