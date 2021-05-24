Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: «Мама, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет рядом с нами, но это для тебя»

«Лилль» обыграл «Анжер» и впервые за 10 лет стал чемпионом Франции. Кристоф Гальтье пришел в клуб в 2017 году и в первом сезоне вытащил его из зоны вылета. За 4 года он довел «Лилль» до чемпионства.

Первая фраза Гальтье, сказанная после победы в Лиге 1:

«Победить «ПСЖ» в Лиге 1 – это исключительное явление. Мама сейчас находится в реабилитационном центре. Хочу обратиться к ней. Мамочка, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет с нами, но эту победу я посвящаю тебе».