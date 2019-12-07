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Иван Обляков
№98
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июля 1998 (22) года
Рост
175
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы
#РПЛ
07 декабря 2019, 19:01
Чалов не забил с метра. Ооооооой
#Федор Чалов
20 июня, 20:16
Обляков не забивает в этом сезоне некрасиво. В этот раз гол чуть не отобрал VAR
#Иван Обляков
07 декабря 2019, 17:28