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Иван Обляков
№98
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июля 1998 (22) года
Рост
175
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Третий гол ЦСКА засчитан из-за новой трактовки правил по игре рукой
#Иван Обляков
13 сентября 2020, 21:33
Чалов не забил с метра. Ооооооой
#Федор Чалов
20 июня 2020, 20:16
Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы
#РПЛ
07 декабря 2019, 19:01
Обляков не забивает в этом сезоне некрасиво. В этот раз гол чуть не отобрал VAR
#Иван Обляков
07 декабря 2019, 17:28
#
новости спорта
Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»
05 мая 2019, 17:26